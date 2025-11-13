carlos Miguel Lobato firma un Mundial de notable

Carlos Miguel Lobato cerró su presencia en el Mundial de Mushing Sprint Tierra con una notable sexta posición final. El bañezano se quedaba a apenas 20 segundos de las medallas y tras completar las dos exigentes mangas junto a su perro Sauron.

En un circuito de 5.500 metros que al final tuvo que ser recortado a 4.000, Carlos Miguel se fajaba entre los mejores de una competición que tenía como escenario el Hipódromo de Pandubice en la República Checa.

En la primera manga con salida por tiempos el musher leonés cruzaba la línea de meta en la sexta posición y a un escaso margen de la zona de podio. Con poco tiempo para recuperarse iba a llegar la segunda manga. En este caso con salida en grupo con los 25 mejores de la primera manga.

Y entre ellos se encontraba un Carlos Miguel Lobato que pasaba al ataque para intentar recortar tiempo con sus más inmediatos rivales. Con los que le precedían en la clasificación para optar a adelantarlos. Y con los que estaban situados por detrás para evitar que alguno pudiera remontarle. Su táctica daba frutos logrando superar al atleta que le precedía para finalizar en la quinta posición en la manga y en la sexta en la general.

Eso sí, a un escaso margen de apenas 20 segundos respecto a las preseas.

Y con el premio añadido de clasificarse para el Mundial de 2026 que tendrá como escenario Suecia.

Las próximas citas competitivas para el deportista bañezano serán en suelo nacional con la Copa de España que tiene como escenario la localidad de Buñuel y el Campeonato de España en este caso en Olvega. En ambas tratará de luchar por los puestos de honor como lo hizo en un Mundial de Mushing Sprint Tierra, que a pesar de la exigencia y de quedarse a las puertas de las medallas, le ha dejado un buen sabor de boca al musher leonés.