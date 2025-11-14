Aspirantes que quieren sacar la cabeza

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva pretende seguir con su buena dinámica y recortar diferencias con la parte alta de la clasificación. Enfrente tendrá a un CD Lugo que llega incluso con más jornadas sin perder (5 vs 6). Es más, se trata del 3º y 2º equipos menos batidos del grupo. Sólo el Tenerife ha encajado menos. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi. Arranca a las 20.00 horas de este sábado en El Toralín, aunque en un principio el choque estaba programado para el viernes.

Fernando Estévez recupera para el partido tanto a Andrés Prieto como a Diego Moreno, pero pierde por lesión a Fede San Emeterio, que se suma a las ausencias de Esquerdo (no es probable que esté disponible antes de un mes), Pau Ferrer y Lian dos Santos. Vlad Kysil también es baja al estar con su selección. El preparador andaluz podría repetir el once que presentó hace una semana en Lasesarre.

Yago Iglesias podría formar con un 4-1-4-1, a pesar de que los mejores resultados los ha obtenido jugando con dos delanteros. Recupera a Diego Caballo, que podría entrar en el lateral izquierdo. Iago López fue expulsado la semana pasada, pero las alegaciones a una tarjeta han sido tenidas en cuenta, con lo que podrá jugar hoy en el lateral derecho. Los ex deportivistas Trigueros, Amo y Pastrana apuntan a la titularidad.

El placentino de 37 años Guillermo Conejero Sánchez (Comité Extremeño) dirigirá el choque. Ésta es su 5ª temporada en 1ª Federación tras 6 en 2ª División B. En esta última categoría dirigió 4 partidos de la Deportiva (3 en El Toralín), resueltos con 3 empates y el triunfo 1-0 ante el Hércules que supuso el ascenso del 2019 a 2ª División. En 1ª Federación no le ha pitado. En esta campaña ha dirigido 5 encuentros, saldados con 2 victorias locales y 3 empates.

En pretemporada la Deportiva se impuso 3-2 tras llegar el choque al descanso 0-2. Las acciones de estrategia tuvieron gran importancia aquel día y también podrían tenerlo hoy.

Este duelo de proximidad o clásico —nunca derbi y menos de los Ancares— se disputará por 65ª vez. En cuanto a los precedentes, 33 veces se han medido Deportiva y Lugo entre 2ª, 2ª División B, 3ª, Copa del Rey, Copa de la Liga y fase de ascenso a 2ª División. Éste es el segundo en 1ª Federación. El balance es 15 triunfos blanquiazules, 9 empates y 9 triunfos lucenses. El 0-1 de la pasada temporada supuso un frenazo del conjunto que dirigía Javi Rey en sus aspiraciones de recortar diferencias con el primer puesto. Se jugó en marzo, igual que el curso anterior, cuando el 0-0 supuso la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal como preparador del cuadro de El Toralín.

Hoy también se juegan el liderato Tenerife y RC Celta Fortuna.