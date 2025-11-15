La necesidad de la Cultural

El Reino de León acoge un encuentro entre dos necesitados para huir del infierno de la zona del descenso de Segunda División a Primera Federación. Un choque con altas y bajas, pero son tres puntos en juego fundamentales para las dos escuadras. Además, el entrenador del conjunto malagueño, Sergio Pellicer, está en la cuerda floja y su continuidad como técnico está en entredicho.

La Cultural afronta la visita este próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, del Málaga CF en el estadio Reino de León con la vuelta de uno de sus dos máximos goleadores, junto con el delantero Manu Justo, el centrocampista ofensivo Luis Chacón; pero con las bajas del central hispano-croata Matía Barzic, convocado por la selección sub-21 de Croacia (no jugó en la victoria por 4-0 ante Lituania y el martes 18 se medirá frente a Hungría) y el delantero Rubén Sobrino, lesionado y que se perderá, según el parte médico del club, lo que resta de 2025.

La vuelta de Chacón supone un alivio para el técnico José Ángel Ziganda, que no pudo contar con el jugador de Puentedeume en la pasada jornada frente al RC Deportivo (3-0) al incluirse en el contrato de cesión la cláusula del miedo.

Por contra, el entrenador navarro perderá, no solo para la visita del conjunto de Málaga, sino para los siguientes encuentros, de Liga y la eliminatoria de Copa del Rey frente al FC Andorra, a su delantero más utilizado, Sobrino que, pese a haber anotado tan solo un gol en su debut en Santander ante el Racing (2-4), siempre ha sido indiscutible en el once inicial.

Además, tampoco dispondrá con otra pieza fundamental en el centro de la defensa, el jugador cedido por el Elche CF Matía Barzic, que siempre ha sido uno de los marcadores culturalistas, bien con Rodri Suárez o con Quique Fornos, que será una de las alternativas, junto con el portugués Tomás Ribeiro, para ocupar su posición en el partido que cerrará la jornada en LaLiga Hypermotion este próximo lunes a partir de las 20.30 horas en el Reino de León, con 3 puntos vitales en juego.