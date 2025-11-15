El Astorga suma fuera frente al Bergantiños

Publicado por Álex Ortiz Carballo Creado: Actualizado:

BERGANTIÑOS 0

Canedo; Peña, Fito, Keko, Sola,Tass (Frank, min 81), Daniel (Pastor, min 62), Iago, Koke (Isma Cerro, min 62); Marru y Darío (Barck, min 62).

ATLÉTICO ASTORGA 0

Llamazares; Dani Ceinos, Jorge Sellés, Jony, Jesu; Ivi Vales, Albertín, Ayub (Imad, min 87), Ribeiro; Adrián Álvarez (Sergio Peláez, min 90) y Cervero.

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (Comité Madrileño). Amonestó con cartulina amarilla al local Sola, además de a los visitantes Dani Ceinos, Ivi Vales, Albertín y Ayub. Incidencias: Municipal As Eiroas, con buen a asistencia de aficionados.

El Atlético Astorga arrancó un valioso empate sin goles en el campo municipal As Eiroas ante el Bergantiños, en un encuentro que estuvo muy igualado y en el que los dos equipos tuvieron algunas ocasiones para desnivelar el marcador. Con este resultado (0-0), el conjunto leonés asciende provisionalmente a la decimoquinta plaza de la clasificación en el grupo 1 de la Segunda Federación con 9 puntos, aunque sigue en puestos de descenso, mientras que el conjunto coruñés se mantiene cuarto con 20 puntos y acumula tres jornadas consecutivas con un empate sin goles.

Los coruñeses comenzaron mejor en el tramo inicial de la primera parte, en la que tuvo más el balón y tuvo más el control en el centro del campo. Sin embargo, los maragatos se sacudieron el dominio inicial de los locales y comenzaron a tocar más la pelota y a merodear el área rival. Ribeiro tuvo en sus botas la primera oportunidad para el bloque leonés en un centro al área desde la parte izquierda y el jugador astorgano remató de chilena ligeramente desviado a los 14 minutos.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro siguió con ritmo y las ocasiones siguieron sucediéndose en las dos porterías. Los astorganos tuvieron su opción de llevarse la victoria en un saque de falta botado rápido por Ceinos, que recibió Adri Álvarez y el centro de éste lo remató en área pequeña Cervero de cabeza por encima del larguero en el 90. Ya en el añadido el Bergantiños pudo marcar en sendos disparos de Frank, pero al final 0-0.