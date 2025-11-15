Diario de León

Paniagua da tres puntos de oro al Atlético Mansillés en el derbi ante el Bembibre

El Atlético Mansillés sumó una victoria de gran valor.

Joaquín Coto
Mansilla De Las Mulas

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Iker, Nacho, Paniagua, Lucas, Javi, (Adrián, min 61), Farago, Mario (Viti, min 89), Celada, Asier, Pablo (Bedia, min 82) y Florin (Saúl, min 61).

ATLÉTICO BEMBIBRE 0

Ivanildo, Arnau, Expósito, Alex Gómez (José, min 66), Valentín, Arias, Fathellah (Santín, min 83), Motta, Álex González (Raúl min 83), Pelayo y José.

Gol: 1-0, min 79: Paniagua. Árbitro: Martínez de Osaba Escudero (Salamanca), auxiliado en las bandas por León Contreras y Obeja González. Mostró cartulina amarilla a Florin y Mario por el Atlético Mansillés y a Fathellah por el Atlético Bembibre. Incidencias: La Caldera. Alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro.

El Atlético Mansillés se llevó el triunfo en el partido de rivalidad provincial ante el Atlético Bembibre (1-0), merced al gol anotado por Paniagua en el tramo final del encuentro. Frente a frente dos equipos que están haciendo un gran campeonato. El choque fue muy igualado, hasta que el local Paniagua acertó a batir a Ivanildo, con lo que los de José Ángel Montaña se mantienen arriba en la clasificación del Grupo 8.

