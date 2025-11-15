Paniagua da tres puntos de oro al Atlético Mansillés en el derbi ante el Bembibre

Publicado por Joaquín Coto Mansilla De Las Mulas Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Iker, Nacho, Paniagua, Lucas, Javi, (Adrián, min 61), Farago, Mario (Viti, min 89), Celada, Asier, Pablo (Bedia, min 82) y Florin (Saúl, min 61).

ATLÉTICO BEMBIBRE 0

Ivanildo, Arnau, Expósito, Alex Gómez (José, min 66), Valentín, Arias, Fathellah (Santín, min 83), Motta, Álex González (Raúl min 83), Pelayo y José.

Gol: 1-0, min 79: Paniagua. Árbitro: Martínez de Osaba Escudero (Salamanca), auxiliado en las bandas por León Contreras y Obeja González. Mostró cartulina amarilla a Florin y Mario por el Atlético Mansillés y a Fathellah por el Atlético Bembibre. Incidencias: La Caldera. Alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro.

El Atlético Mansillés se llevó el triunfo en el partido de rivalidad provincial ante el Atlético Bembibre (1-0), merced al gol anotado por Paniagua en el tramo final del encuentro. Frente a frente dos equipos que están haciendo un gran campeonato. El choque fue muy igualado, hasta que el local Paniagua acertó a batir a Ivanildo, con lo que los de José Ángel Montaña se mantienen arriba en la clasificación del Grupo 8.