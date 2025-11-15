La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada esta próxima semana al martes 18 de noviembre, debido a que la disputa del encuentro correspondiente a la decimo-cuarta jornada de Segunda División Cultural-Málaga CF se jugará este lunes a las 20.30 horas en el Reino de León.

Es un partido importante para que el equipo leonés sume la segunda victoria en el Reino de León en lo que va de campeonato de Liga y pueda salir de la zona de descenso.

El análisis de la jornada deportiva de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa esta próxima semana al martes 18 de noviembre a partir de las 11.00 horas en la emisión en directo por la página web de Diario de León.