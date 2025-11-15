La Ponferradina frena su escalada

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no pasó del empate a un gol ante el Lugo en un mal partido en el que posiblemente ninguno hizo más que el otro para llevarse los tres puntos. Después de dos victorias seguidas en casa, el cuadro berciano igualó, encajó un gol tras adelantarse en el marcador y dejó pasar la ocasión de seguir su escalada y ponerse ya cerca de los puestos de play off.

Finalmente no entró en la citación Andrés Prieto. El preparador andaluz introdujo una única variación con respecto al once que puso hace una semana en Lasesarre: Ger Nóvoa entró en el lateral derecho en detrimento de Jorrín. Las principales novedades en el Lugo fueron el regreso al marco de Marc Martínez y de Diego Caballo al lateral izquierdo. Los ex deportivistas Trigueros, Amo y Pastrana fueron titulares.

Sin ser un gran dominio y carente de ocasiones, la Deportiva marcó el ritmo del primer acto, al menos hasta que llegó el tanto rival. El cuadro berciano recuperaba rápido y jugaba en campo rival. Con todo, las acciones de balón parado de las que dispuso no tuvieron ningún efecto, más al contrario, el que marcó en una de ellas fue el cuadro albivermello.

El duelo empezó con una lesión de Txus Alba. El ex culturalista, recibido en el estadio como se esperaba por su «dedicatoria» del año pasado a Borja Valle, duró 2 minutos en juego. Tras una prolongada atención, tuvo que ser sustituido por Álex Balboa.

Andoni López colgó casi tres faltas similares desde un costado y línea de medios, pero ninguna encontró rematador, aunque en la primera de ellas estuvo a punto de llegar Andújar. Y una buena y rápida acción de la Deportiva por la derecha, finalizó con un centro a la frontal y remate de Eneko Aguilar blando a las manos del portero.

En el minuto 25, después de un tiempo en el que no pasó nada, llegó el 1-0. Fue una acción de Xemi, que dejó de espuela a Andoni López, el ex jugador del Lugo entró en el área y de tiro duro y raso al primer palo batió a Marc Martínez, al que se le coló el balón por debajo de las piernas.

Se ponían las cosas muy de cara, sobre todo porque el Lugo no estaba dando señales de vida en ataque. Sin embargo, la Deportiva perdió ese dominio o comodidad en el campo cuando el partido estaba a favor. Y en una falta lateral llegó el 1-1 diez minutos después. El balón colgado al primer palo lo remató de cabeza a la red Unzueta. Llegó a tocar Ángel Jiménez, pero no pudo evitar el tanto. Era el primer remate rojiblanco del partido.

Hasta el descanso hubo un remate de Borja Valle desde muy lejos al ver al portero adelantado que se le fue fuera; un balón bloqueado por un defensa del cuadro lucense a intento de remate de Borja Vázquez; y una buena acción personal del propio Borja Vázquez que recortó en el área y puso un servicio que no encontró rematador. Se paró tanto el juego en este primer acto que hubo 7 minutos de propina

El 2º período comenzó de nuevo con muchas interrupciones y falta de continuidad en el juego. Una jugada personal de Álex Balboa a punto estuvo de meter en problemas al conjunto berciano al no pararle nadie. Pero lo cierto es que el cuadro gallego empezó a encontrar pasillos centrales en sus acciones de ataque. No obstante, el mayor peligro lo llevó en los siguientes minutos un remate alto de Xemi tras la salida de un córner y un rechace en el área que remató sin acierto Borja Valle.

Los cambios en el conjunto blanquiazul se hicieron esperar. Keita y Sergio Benito entraron ya sobrepasado el minuto 75. Entraron Sergio Benito por Cortés y Keita por Borja Vázquez. Pero la Deportiva ya estaba cediendo el balón y el dominio. Samanes y un par de veces Reniero dispararon sobre el marco berciano. En cualquier caso, la acción más clara de gol fue para la Ponferradina. Un desplazamiento en largo lo corrió Sergio Benito, ganando la espalda a la defensa y plantándose ante un Marc Martínez a media salida. El deportivista estaba algo escorado y el tiro cruzado se fue fuera rozando el palo.

El los 10 minutos y medio que hubo de propina apenas se jugaron la mitad por la petición de un VAR por parte de cada equipo que no dieron sus frutos.

Ya no habría más novedades y por 3ª temporada consecutiva el Lugo se lleva puntos de El Toralín.

La próxima cita para la formación berciana será el domingo ante el RC Celta Fortuna desde las 12.00 horas. Aún no se ha comunicado el estadio, pero posiblemente sea en Barreiro.