Pedro y Edili son los 'supercampeones'

Pedro Alvarado y Edili García son los supercampeones de la lucha leonesa. Ambos superaron los escollos que tenían por delante para imponerse en el Trofeo Diario de León-Unicaja Campeón de Campeones, cerrando así la temporada competitiva por todo lo alto.

En categoría femenina y dentro de ligeros, Priscila Martínez se hacía con el primer trofeo de campeona de la tarde con una solitaria caida ante María Cadenas. En medios, Beatriz Riaño y Luzma Carcedo disputaban un combate más igualado de lo que reflejó el 2-0 final a favor de Bea.

En el peso pesado Priscila Martínez lo volvió a intentar en la final de esta última categoría aunque Edili García se proclamaba vencedora demostrando su autoridad en pesados.

Por el título de supercampeona Priscila Martínez llegaba a la gran final al superar a Beatriz Riaño en el duelo de ligeros-medios para medirse a Edili García que, tras remontar el combate se hacía con el trofeo de supercampeona.

En la categoría masculina Víctor Llamazares en ligeros se encontraba en la final con Sergio López que aunque era su primer corro después de la lesión se ponía por delante a falta de 10 segundos donde la veteranía de Víctor le sirvió para proclamarse campeón.

En el peso medio Adrián García y José Luis García, quienes ya se habían visto las caras en la final del campeonato provincial y en el Ribera-Montaña, se iban a ver las caras en la final del último corro de la temporada. Fue el ganador Chelín quien también había derrotado a David Riaño.

En los dos últimos pesos iba a darse una final directa al presentarse solo dos luchadores en cada uno de ellos. En semipesados Rodrigo Fuentes ganaba el título en tan solo 13 segundos ante Adrián Rodríguez que no ha tenido el mejor final de temporada y en el peso pesado Pedro Alvarado volvió al ser el ‘kamikaze’ en una caida que casi le cuesta el combate, pero que para la alegría de la mayoría de la afición iba a remontar a falta de un segundo.

El mismo Pedro se llevaría el título de supercampeón del Trofeo Diario de León-Unicaja Campeón de Campeones derrotando a Rodrigo Fuentes en la semifinal e imponiendo la lógica en la final al ganar al luchador de medios, José Luis García.

CALIDAD EN LA BASE

Antes de que los luchadores senior hicieran acto de presencia en el Campeón de Campeones, la cantera de la lucha leonesa tuvo la oportunidad de mostrar sus credenciales.

Prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles cadetes y juveniles demostraron su calidad para compartir protagonismo con los mayores e incluso escenario en la entrega de premios.

Todos ellos demostraron que también son campeones en un corro que puso la guinda de la mejor manera posible a la temporada y el año competitivo. Con un Trofeo Diario de León-Unicaja Campeón de Campeones.