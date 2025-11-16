La Cultural da una lección de ataque para doblegar al Insolac (80-92)

Celebración por el triunfo en el vestuario de la Cultural.CYDL

INSOLAC 80

Clarke (5), Jankovic (19), Joaquín Cebolla (0), Dedovic (16) y Dibba (2). También jugaron: Cecilia (10), Okafor (-), Santos (10), Bilalovic (3) y Latorre (15).

CULTURAL 92

Majok Deng (15), Dylan Hayman (14), Pablo Orenga (12), Diídac Cebolla (12) y Van der Heijden (9). También jugaron: Mckay Jr. (4), González (-), Adrià Domínguez (7), Amadasun (8) y Rodrigo Llamas (11).

Marcadores parciales: 17-24, 43-47 (descanso), 62-64 y 80-92 (final). Árbitros: Andrea Alejo Sánchez y Juan Antonio Expósito Ruf. Eliminaron por personales al local Clarke y al visitante Mckay Jr. Incidencias: Palacio de los Deportes San Pablo (Sevilla).

La Cultural sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga dando una lección de baloncesto en la pista del Insolac Cajasol 87, al que venció por 80-92, gracias a un excelente último cuarto, en el que rompió el partido a su favor con un parcial de 18-28.

El primer cuarto arrancó con la primera canasta del partido que anotó el equipo leonés por medio de Pablo Orenga, aunque los sevillanos hicieron un parcial de 6-0 con las anotaciones de Jankovic y Dedovic, que pusieron una renta de cuatro arriba (6-2) a los 3 minutos. Pero los de Luis Castillo supieron ahogar el ataque local jugando con mucha intensidad defensiva y buscando buenas selecciones de tiro en el aro contrario para cobrar sus primeras ventajas que a pesar de la reacción sevilana lograron consolidar en los últimos diez minutos.

Hasta cinco jugadores hicieron dobles dígitos por parte de los de Luis Castillo.