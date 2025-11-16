El Ciudad de Ponferrada SDP impone su ley ante el Valladolid (89-67)

CIUDAD DE PONFERRADA 89

David Orrit (16), Pau Treviño (6), Sergio Romero (9), Rubén Salas (9) y Hayes (10). También jugaron jamie Bergens (11), Efambe (8), Rasmus Blak (-), Alejandro López (-), Josep Fermí (10) y Ousman Sima (10).

VALLADOLID 67

Samuel Taiwo (2), Isaac Haney (8), Pablo Marín (8), Iñaki Ordóñez (11) y Pablo Martín (5). También jugaron Jacob Corban (11), García-Abril (2), Pau Isern (14) y Eduard Arqués (6).

Marcadores parciales: 21-21, 41-42 (descanso), 70-57 y 89-67 (final). Árbitros: Rodrigo Gallego y Saúl Pérez. Sin eliminados por faltas personales. Incidencias: Pabellón Lydia Valentín. Asistieron al encuentro 783 espectadores.

El Ciudad de Ponferrada SDP se sacó la espina de la derrota de la pasada jornada recuperando la senda del triunfo. Lo hizo demostrando sus credenciales baloncestísticas frente al Valladolid (89-67).

Los de Oriol Pozo esperaron al tercer cuarto para asestar el golpe definitivo a su oponente y con ello asegurarse la victoria. En el primer cuarto la igualdad fue la nota dominante reflejada en el electrónico con el 21-21. El siguiente cuarto previo al descanso tampoco iba a variar mucho el panorama aunque eran los visitantes los que se iban al intermedio con un punto de renta (41-42). Pero a partir de ahí el Ciudad de Ponferrada SDP iba a sacar a relucir todas sus armas para firmar un parcial de 29-15 que lo llevaba a poner tierra de por medio (70-57) a diez minutos para el final. Incluso su ventaja fue mayor tras otro parcial a su favor de 19-10 en el último cuarto.