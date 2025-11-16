Los Dolphins, en el tiempo extra, triunfan en la fiesta de la NFL en el Bernabéu

Un jugador de los Washington Commanders con el balón ante varios rivales de los Miami Dolphins, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan en el Santiago Bernabéu.JUANJO MARTÍN

Los Miami Dolphins, con un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson en el tiempo extra (13-16), lograron la victoria ante los Washington Commanders en un duelo histórico, el primero oficial de la NFL en España, al que no le faltó ningún ingrediente para cumplir con las grandes expectativas que había despertado.

Tenía clara la competición que replicar la experiencia que se vive en Estados Unidos era clave para enganchar a los seguidores congregados en el Santiago Bernabéu.

Y en la previa hubo de todo. Fuegos artificiales; un rostro reconocible como el del ex futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane; la liturgia del sorteo de campos; el himno estadounidense interpretado por Karina Pasian y el nacional español Marcha Real por parte del Grupo de Infantería de Marina de Madrid, con el correspondiente despliegue de banderas gigantes; y homenajes al ex comisionado Paul Tagliabue, recientemente fallecido, y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Fueron la mecha que prendió un comienzo muy prometedor, con los Dolphins dando protagonismo a dos de sus grandes estrellas para firmar tres primeros 'downs' consecutivos, dos del corredor De'Von Achane por tierra y otro del receptor Jaylen Waddle por aire. No fue más allá el ataque, que remató Patterson con un 'field goal' de 46 yardas.

Ilusionante fue también la primera incursiva de los de Washington, cincelada sobre la carrera y los pases cortos para plantarse en la yarda 11 del rival con cuatro intentos tras dos penalizaciones, una por bloqueo bajo a Minakh Fitzpatrick y otra por interferencia de pase a Tyrel Dodson. Pero ahí se les apagó la luz y tras otra penalización, esta en contra por 'false start' del corredor Chris Rodríguez, hubo que recurrir al pateador Matt Gay para igualar la contienda al final del primer acto (3-3, m.15).

Los Dolphins volvieron a comenzar de manera estimulante en el segundo cuarto, llegando a tener un tercera y dos en la yarda diez de los Commanders, una situación adversa que estos resolvieron con un 'sack' de Jacob Martin que hizo retroceder la situación once yardas. De nuevo salió a escena Patterson para cumplir con lo suyo (6-3, m.19).

La ventaja lograda la mantuvieron los de Mike McDaniel hasta la última jugada antes del descanso cuando Matt Gay, que previamente había fallado su segundo field goal del partido, este de 51 yardas, hizo bueno otro de 30 a falta de dos segundos para decepción de los 78.610 espectadores en las gradas, que veían como estaba llamado a salir tarde el 'premio gordo', el 'touchdown'.

El espectáculo del descanso sirvió para apagar un poco la sed de emoción, con la breve actuación de Daddy Yankee y Bizarrap, que interpretaron primero en conjunto su reciente tema común antes de dejar solo al argentino en escena para que hiciese sonar su famosa sesión grabada con el cantante Quevedo, el popularmente conocido como 'Quédate'.

La música dejó paso al arranque de la segunda parte y este al primer 'touchdown', obra de los Commanders, para regocijo de los asistentes. Ese honor corrió a cargo del receptor Deebo Samuel, quien recogió un pase corto del quarterback Marcus Mariota a veinte yardas y puso la guinda a un 'drive' de ocho jugadas que incluyó dos buenas carreras del corredor Chris Rodríguez. Gay, posteriormente, no falló el punto extra (13-6, m.34).

Se acercaron al equilibrio los de Florida en su siguiente viaje a la zona de anotación rival, desperdiciando hasta tres oportunidades con solo cuatro yardas por recorrer. Fallaron ahí, pero no más tarde cuando, entre cuartos, elaboraron un drive en el que tuvo protagonismo con dos buenas capturas el receptor Malik Washington y que cerró de forma exitosa Ollie Gordon II mediante una carrera de una yarda, seguida del punto extra de Patterson (13-13, m.48).

El siguiente movimiento ofensivo de los Commanders estuvo marcado por una carrera de 44 yardas de Mariota, uno de los momentos más jaleados de la tarde. Ese éxito individual contrastó con las dificultades de los suyos en la suerte final. Situados a cinco yardas del 'touchdown' y con tres oportunidades, cada uno de sus corredores, Jacory Croskey-Merritt, Jeremy McNichols y Rodríguez, desperdició una de manera sucesiva antes de que Mariota fallase en el pase a Ertz en el cuarto down.

Perdonaron ahí los de blanco y granate y también poco después, cuando erraron en la recepción de un 'punt' y dejaron la pelota al oponente en su yarda 42 con 04:20 por jugar. Llegó entonces el momento de Achane, que con su velocidad y pundonor quemó él solo todas menos una en seis jugadas. A la séptima intentó acabar el trabajo, pero se quedó con las ganas y además tuvo que macharse cojeando. Tampoco pudo 'vengarle' Gordon II en el cuarto down posterior, marchándose de ese recorrido sin puntos y dejándole a los Commanders poco más de minuto y medio para intentar ganar.

Dos pases de 28 y 25 yardas de Mariota facilitaron a los suyos jugársela con un gol de campo a 56 yardas, pero Gay volvió a errar, yéndose el duelo a la prórroga. Y ésta tuvo poca historia. En la primera acción Jack Jones interceptó el pase de Mariota en la 33 de Washington y, tras varias carreras del 'renacido' Achane, Patterson certificó la victoria con una patada de 29 yardas (13-16, tiempo extra).

Finalmente ganaron los Dolphins. Pero también la NFL, que ha puesto los cimientos para seguir construyendo un sólido proyecto en uno de sus destinos marcados en rojo en el mapa. Y España, y Madrid, que demostraron estar a la altura de un evento de gran relevancia, haciendo méritos para que la fiesta se repita en el futuro.