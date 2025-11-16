Dani Gordo, entrenador del Ademar: «Lo del calendario hay que hacérselo mirar»

El entrenador del Ademar se mostró indignado con la Asobal por la planificación que hace de las jornadas y en concreto porque no entiende que los suyos jueguen este martes en Europa ante el Partizán y les pongan la siguiente jornada de Liga el viernes, solo tres días después, contra Guadalajara. «Si queremos que los mejores jugadores vengan a España hay que hacérselo mirar esto», se quejó tras el duelo ante el Barcelona, con el que perdieron 28-38.

El preparador calificó de "tercermundista" la competición, perjudicial para los equipos españoles que participan en Europa, ironizando sobre el criterio que se dice aplicar sobre preservar la salud de los jugadores. "A unos sí se les tienen en cuenta las bajas y a otros no".

Sobre la derrota con el todopoderoso Barça dijo que "el equipo ha tenido partes buenas durante el partido, independientemente del resultado, se ha mostrado intensidad en defensa tanto en el 6-0 como en el 5-1 y ha habido ratos ofensivos muy creativos y vistosos y el objetivo era mostrar a la afición que su equipo, pese al rival, compite", recalcó.

Gordo reconoció que en esta fase de la temporada es "complicado" sorprender a un equipo del potencial del Barça y valoró el gran ambiente en las gradas del municipal Urbano González Escapa, con la mejor entrada de la temporada "gracias al trabajo de la directiva para fidelizar a la afición", dijo.