Pellicer: "Todavía estamos a tiempo de todo»

Sergio Pellicer afirma que está capacitado para «darle la vuelta a la situación» del equipo, decimosexto con 15 puntos, y admite, antes de enfrentarse a la Cultural, que deben superar «un ciclo doloroso por cómo fueron la derrota en Castellón y el empate en casa con el Córdoba. Esto viene de nuestras derrotas anteriores fuera de casa, junto con la del Cádiz» en La Rosaleda. Sobre el ruido que hay en torno al equipo y a su futuro en el banquillo blanquiazul, subraya que él está centrado en el presente y no se quiere «anticipar al futuro, pero estamos a tiempo de todo, este año va a haber sorpresas», sostiene.

El entrenador castellonense indica que conversó sobre esa cuestión la pasada jornada con su homólogo en el Córdoba, Iván Ania, e insiste en que deben de enfocarse «en los errores» que están cometiendo, ya que «algo pasa cuando se están repitiendo», conclye el técnico.