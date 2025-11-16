Sinner no deja ser 'maestro' a Alcaraz

Publicado por Redacción Turín Creado: Actualizado:

Jannik Sinner es 'Maestro' por segunda vez consecutiva. Su mejor versión, su potencia, su efectividad y su tenacidad evitaron que Carlos Alcaraz se graduara por vez primera en este torneo, y superó al español en dos sets (7-6(4) y 7-5), en las Finales ATP que se celebraron en Turín.

Sinner y Alcaraz regalaron una final a la altura de lo esperado. Máximo nivel para cerrar la Copa de Maestros. Fue su sexto encuentro del año. Todos en finales.

Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha. Ninguno consiguió imponer del todo su tenis en el primer envite, pero Sinner estuvo más cómodo, más certero, más entero, más descansado también. Solo hubo una posibilidad de rotura y se la trabajó Alcaraz. Un punto separaba del 'tie-break' al de San Cándido. Pero emergió el golpe estrella del murciano para aplacar la euforia de la grada. Dejada espectacular e iguales a 40. Se vio fuerte. Rubricó otra seguida en el punto inmediato. Llegó Sinner esta vez, pero sacó a relucir sus buenos reflejos el murciano en la red y consiguió la primera bola de 'break'. Y de set.

No pudo hacer nada Alcaraz cuando su rival sacó a más de 180 km/h su segundo servicio. El 'tie-break' fue inevitable. Sinner se presentó en este desempate habiendo perdido solo 3 en todo el curso. Todos contra Alcaraz. Cambió la dinámica en el momento justo. Subió el nivel. Después de desaprovechar una bola mansa en la red, lanzó dos globos y puso el 6-4 con servicio a su favor. Punto de set. Cerró con otro saque bestial, su nueva arma.

Volvió a pedir asistencia Alcaraz y saltó al campo con un vendaje para intentar reducir esas molestias en su muslo derecho. Surtió efecto porque rompió el primer juego de la segunda manga. Fue el primer en arrebatarle el servicio al italiano en esta edición. Se mantuvo por delante el tenista de El Palmar hasta que, con 3-2 a su favor, la mala fortuna jugó en su contra. Poco a poco, la gran defensa del italiano acabó pagando a su favor. Alcaraz encontró algún resquicio, pero le fue imposible agrietar por completo la entereza del rival. Cuando subió a la red, Sinner encontró los ángulos. Cuando se quedó en el fondo, la derecha fue matadora.

