Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Málaga, minuto a minuto

33' Lucas Ribeiro y Mboula crean peligro 21:07 17/11/2025 21:07 17/11/2025 Los dos jugadores culturalistas llegan arriba, pero sin punch.

31' Lucas Ribeiro la pone al área 21:04 17/11/2025 21:05 17/11/2025 El atacante brasileño mete el balón al área, pero no hay rematador y la detiene el meta Herrero.

30' Primera media hora de juego 21:02 17/11/2025 21:02 17/11/2025 Lobete pone en peligro a la defensa culturalista, pero su disparo lo detiene Badía.

28' Mucho centrocampismo 21:00 17/11/2025 21:00 17/11/2025 Sin apenas llegadas por parte de ambos conjuntos.

26' El visitante Rafita, muy peligroso 20:59 17/11/2025 20:59 17/11/2025 Sus continuas subidas complica a la defensa local.

23' La Cultural quiere el balón 20:57 17/11/2025 20:57 17/11/2025 El equipo de Ziganda se queda con la posesión en los últimos compases del juego.

19' Amarilla al visitante Izan Merino 20:52 17/11/2025 20:57 17/11/2025 El visitante Izan ve la cartulina amarilla por falta a Chacón al cortar una contra leonesa.

16' La Cultural crea juego... Y peligro 20:51 17/11/2025 20:52 17/11/2025 El equipo leonés llega a la portería visitante por medio de Calero y de Rodri.

12' Lucas Ribeiro penetra 20:45 17/11/2025 20:45 17/11/2025 El brasileño, muy activo en ataque.

10' Uyyyyy!!! 20:44 17/11/2025 20:56 17/11/2025 Calero a punto de marcar para la Cultural. El balón sale rozando la portería del guardameta visitante Herrero.

9' Las hinchadas aprietan a sus equipos 20:43 17/11/2025 20:43 17/11/2025 Tanto la culturalista como el centenar de seguidores del Málaga CF animan a los suyos.

7' La Cultural penetra por medio de Lucas Ribeiro 20:40 17/11/2025 20:40 17/11/2025 El equipo mira al brasileño en ataque.

4' El Málaga CF tiene la posesión 20:38 17/11/2025 20:38 17/11/2025 El cuadro visitante maneja el balón.

2' Balón al larguero de Lobete 20:35 17/11/2025 20:37 17/11/2025 Primer susto para la Cultural, con remate al larguero del canterano de la Real Sociedad Lobete, en las filas del equipo malagueño.

1' Arranca el partido 20:34 17/11/2025 20:34 17/11/2025 Ya mueve el balón el Málaga CF

La previa 19:51 17/11/2025 19:51 17/11/2025 La Cultural Leonesa se mide al Málaga CF con el objetivo de sumar la segunda victoria en el Reino de León para escapar de las plazas de descenso de Segunda División a las que volvió a meterse después de su amplia derrota frente al Dépor. José Ángel Ziganda apuesta por un once en el que destaca la presencia de Calero y Tomás Ribeiro en defensa, mientras que se decanta por Lucas Ribeiro y Jordi Mboula en las bandas, con el retorno de Chacón tras su ausencia obligada ante el Dépor en Riazor por la cláusula del miedo, a la vez que Manu Justo sigue siendo la referencia en ataque.