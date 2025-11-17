Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Málaga, minuto a minuto
Cultural Leonesa
En directo
0
0
Málaga
Lucas Ribeiro y Mboula crean peligro
Los dos jugadores culturalistas llegan arriba, pero sin punch.
Lucas Ribeiro la pone al área
El atacante brasileño mete el balón al área, pero no hay rematador y la detiene el meta Herrero.
Primera media hora de juego
Lobete pone en peligro a la defensa culturalista, pero su disparo lo detiene Badía.
Mucho centrocampismo
Sin apenas llegadas por parte de ambos conjuntos.
El visitante Rafita, muy peligroso
Sus continuas subidas complica a la defensa local.
La Cultural quiere el balón
El equipo de Ziganda se queda con la posesión en los últimos compases del juego.
Amarilla al visitante Izan Merino
El visitante Izan ve la cartulina amarilla por falta a Chacón al cortar una contra leonesa.
La Cultural crea juego... Y peligro
El equipo leonés llega a la portería visitante por medio de Calero y de Rodri.
Lucas Ribeiro penetra
El brasileño, muy activo en ataque.
Uyyyyy!!!
Calero a punto de marcar para la Cultural. El balón sale rozando la portería del guardameta visitante Herrero.
Las hinchadas aprietan a sus equipos
Tanto la culturalista como el centenar de seguidores del Málaga CF animan a los suyos.
La Cultural penetra por medio de Lucas Ribeiro
El equipo mira al brasileño en ataque.
El Málaga CF tiene la posesión
El cuadro visitante maneja el balón.
Balón al larguero de Lobete
Primer susto para la Cultural, con remate al larguero del canterano de la Real Sociedad Lobete, en las filas del equipo malagueño.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Málaga CF
La previa
La Cultural Leonesa se mide al Málaga CF con el objetivo de sumar la segunda victoria en el Reino de León para escapar de las plazas de descenso de Segunda División a las que volvió a meterse después de su amplia derrota frente al Dépor. José Ángel Ziganda apuesta por un once en el que destaca la presencia de Calero y Tomás Ribeiro en defensa, mientras que se decanta por Lucas Ribeiro y Jordi Mboula en las bandas, con el retorno de Chacón tras su ausencia obligada ante el Dépor en Riazor por la cláusula del miedo, a la vez que Manu Justo sigue siendo la referencia en ataque.
ALINEACIONES:
CULTURAL LEONESA: Badía; Calero, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo; Lucas Ribeiro, Mboula, Chacón; y Manu Justo.
MÁLAGA CF: Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Víctor García; Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa; Larrubia, Jauregi y Lobete.
ÁRBITRO: Jon Ander González Esteban (Comité Vasco).