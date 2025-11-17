Astorga saldrá a correr en Navidad a favor de Salud Mental León

Astorga correrá en Navidad a favor de la asociación Salud Mental León. Lo hará en su prueba atlética del día 27 organizada por el Ayuntamiento con un carácter en el que el deporte y la solidaridad serán la mano.

La prueba, que fue presentada este lunes de manera oficial, tendrá una modalidad para corredores de seis kilómetros y otra de andarines de dos. Y empezará a las 18.00 horas como apuntó el concejal de Deportes de la capital maragata, Julián Álvarez, en una puesta de largo oficial que inicia la cuenta atrás para su celebración que contó también con la presencia de la concejala de Mujer y Familia, Raquel Matilla, la de la presidenta de la delegación en Astorga de Salud Mental León, Rosi Álvarez, y de la trabajadora social de la asociación, Mar Villegas.

Las inscripciones, a seis euros para los corredores, tres para los andarines adultos y gratis para los niños.

COPA DIPUTACIÓN DE LEÓN

Santa María del Páramo albergará el 28 de noviembre la fiesta que pone el colofón a la Copa.