Laura González suma una plata para el club Morebravo en el Nacional de clubes

Los integrantes del club Morebravo que compitieron en La Nucía.DL

El Club Deportivo Morebravo firmó una destacada actuación en el Campeonato de España celebrado en la localidad alicantina de La Nucía.

Tras una semana de competición con rivales de alta exigencia, los integrantes del club leonés dejaron constancia de su calidad con puestos destacados en la clasificación general.

El club Morebravo regresa del Nacional de boxeo por clubes habiendo sumado mucha experiencia, destacados y extraordinarios momentos vividos. Y además en el plano competitivo con una medalla de plata conseguida por Laura González, en su categoría de 65 kilos.

Todo un éxito para el Club Deportivo Morebravo que le sirve además para coger fuerzas y mejorar en su ánimo de cara a los próximos campeonatos en los que tome parte.

Hugo Calleo, Álvaro Rodríguez, Héctor León y la medallista del club en La Nucía, Laura González, dejaron bien alto el pabellón leonés en esta competición al más alto nivel que tuvo como escenario La Nucía.