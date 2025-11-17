La Caldera de Mansilla de las Mulas está hecha un patatal

El lamentable estado en el que se encuentra el campo de La Caldera de Mansilla de las Mulas.DL

El Atlético Mansillés, el club leonés de fútbol mejor clasificado de los que militan en categorías nacionales, entrena y juega sus partidos de Liga en un patatal, que es el campo de fútbol en el que se ha convertido La Caldera, que se encuentra en un desastroso estado para la práctica del fútbol, un recinto más propio para una batalla de barro que para disputar un partido de fútbol. El pueblo de Mansilla de las Mulas, con su fiel afición al frente, demanda la urgente necesidad que presenta el campo de fútbol municipal de una renovación estructural, con el fin de poder seguir albergando los partidos del Atlético Mansillés en Tercera Federación.

El equipo de Mansilla de las Mulas comenzó su recorrido en la Liga de la Amistad y, tras 16 años de existencia, consiguió un ascenso histórico a Tercera Federación hace poco más de un año.

El Atlético Mansillés está desarrollando una temporada que hay que calificar de histórica. Ocupa la sexta posición en la tabla clasificatoria del Grupo 8 de Tercera Federación, a sólo dos puntos de distancia de la zona que ascenso a Segunda Federación. Por ello, se pide desde diferentes frentes que La Caldera sea acondicionado o que se construya uno nuevo.