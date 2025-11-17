Ziganda: «Lucas Ribeiro tiene magia y nos da cosas diferentes"

José Ángel Ziganda expresó tras el triunfo frente al Málaga CF: «Me siento muy contento por la victoria lograda porque el Málaga es un gran equipo y ganar era prioritario para ganar en confianza y autoestima». A continuación dijo: «El Málaga es el rival que más nos ha hecho sufrir. Competimos bien durante el partido, pero también considero que supimos sufrir».

Sobre el posicionamiento del equipo, indicó: «La idea no era la de meterse tan atrás. Nos flaquearon las fuerzas. Aún así, nuestra defensa tan baja la hicimos muy bien. Refleja la madurez competitiva».

Sobre Lucas Ribeiro, manifestó: «Tiene magia y nos da cosas diferentes. Es un jugador diferencial al que le duele no jugar».