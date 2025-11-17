Pellicer: «A veces es necesario dar un paso a un lado en el fútbol"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, dejó abierta la puerta a su salida del banquillo después de la derrota encajada en el Reino de León ante la Cultural Leonesa (1-0) al afirmar que entendería cualquier medida por parte de la cúpula de la entidad porque, dijo, «a veces es necesario dar un paso a un lado en el fútbol».

El técnico, que llegaba cuestionado a la cita ante un rival en puestos de descenso de los que salió con su victoria, apeló a una frase que había visto antes del encuentro en la que señalaba que «unidos somos el doble y ahora quizá el entrenador es el que divide y ése soy yo", señaló. Pellicer valoró la actitud de sus jugadores: «Lo han intentado todo sobre el campo de juego".