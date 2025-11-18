Andrea Cárdenas tiene puños de campeona

Puños de acero y gen de campeona. Ambos se complementan a la perfección en Andrea Cárdenas. Y lo hacen cada vez con mayor asiduidad convirtiendo a esta boxeadora leonesa en un referente nacional. Y también en una abanderada de este deporte en León.

De la mano de Daniel Pérez y Miriam Gutiérrez, sus entrenadores, y con el talento que la ha llevado no solo a subir a lo más alto del podio, sino a ser parte ya de la familia que conforma la selección nacional,

THE BOXER

Andrea ponía hace unos pocos días la guinda a un año sobresaliente para ella. Que apunta a no ser todavía el mejor (su capacidad para mejorar es sobresaliente). Junto a su club, el Team The Boxer, la púgil leonesa se hacía con la medalla de oro en el Nacional de clubes, repitiendo además por equipos con The Boxer. Y elevando a León al peldaño más alto en una competición en la que tomaron parte clubes de León, Madrid, Málaga, Asturias y Pamplona.

Para Andrea este éxito es solo un capítulo más para una boxeadora que puede presumir de un palmarés ya brillante con 19 años que incluye cerca de 30 combates y la presencia dentro de los planes de la Federación Española de Boxeo (en la actualidad se encuentra en su fase de formación en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia). Su palmarés es envidiable con el doblete de oro en el reciente Nacional de clubes a los que hay que añadir solo en este año el bronce con Castilla y León en el Campeonato de España de selecciones autonómicas así como cuatro preseas doradas más (una la de la Copa Iberdrola). Ahora toca mirar a 2026 y con más retos.

