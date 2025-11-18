El Ademar toma impulso con un 'repaso' al Partizán (29-22)

Lindqvist sufre los rigores de la defensa del Partizán. Eso no impidió a los leoneses salirse con la suya y ganar con solvencia.RAMIRO

El Abanca Ademar sigue vivo en Europa. Frente al Partizán se jugaba una final para agarrarse a la posibilidad de superar la fase de grupos. No lo tenía fácil dado el potencial del rival y una dinámica de resultados negativos que podía poner en duda sus prestaciones ante los serbios. Pero los de Dani Gordo tienen ese gen competitivo y de resistencia que los hace especiales. Tanto que de una posible despedida lograban coger impulso para con un 29-22 demostrar que aún queda tela por cortar en las dos jornadas restantes. Incluso enjugaron el average con el Partizán. Allí perdieron de siete con el 25-18. Los mismos con los que los ademaristas finiquitaron el partido de este martes en el palacio a su favor.

Y todo en un último cuarto de partido pletórico, desde una defensa asfixiante, capitaneada en el 5-1 por Sergio Sánchez, que con varios robos de balón se rebeló ante los que auguraban su eliminación antes de tiempo en el torneo continental, para reengancharse con su victoria en un grupo apretado al máximo que con cinco puntos lidera un Nexe que fue capaz de sorprender a domicilio al Kadetten y que tiene a tiro de piedra de los leoneses con uno más que ellos (cuatro por tres) al propio Kadetten y el Partizán.

Después de un comienzo igualado, Ademar logró una jugosa renta (10-6, minuto 20), también fraguada en la defensa para controlar a los lanzadores rivales que en el primer encuentro, sobre todo en la segunda mitad, les habían martilleado.

Tan solo el zurdo Crnoglavac era capaz de anotar desde los siete metros durante más de 18 minutos, pero en cuanto despertó la artillería serbia con Ivanov y Popovic, el partido se igualó al descanso (11-11).

La tónica seguía igual en la reanudación, sin que el Abanca Ademar encontrara la fórmula para imponer su estilo y ello permitía al Partizán colocarse peligrosamente por delante (15-17) cerca del ecuador cuando todo el partido dio un giro radical.

Daniel Gordo ordenó una defensa con Sergio Sánchez de avanzado y eso descolocó a los serbios que además se encontró en los leoneses Javier Miñambres y Rodrigo Pérez dos estiletes con sus penetraciones que acompañar al máximo goleador de Asobal, Gonzalo Pérez, que destapó el tarro de las esencias.

UN PARCIAL QUE DIO EL TRIUNFO

Todo funcionaba como una orquesta perfectamente afinada y del 19-19 se pasaba, con varios robos y goles a puerta vacía de Sánchez al 26-20 con un público en las gradas que estaba disfrutando con los que estaba viendo. Los que acudieron al partido no se lo podían pasar mejor.

Un tanto de habilidad de Miñambres, lanzando a portería de manera inesperada en un golpe franco, se igualaba la renta de Belgrado e incluso en un último suspiro pudo llegar un premio añadido, el de llegar a los ocho goles de renta. Con el 29-22 los leoneses tuvieron la oportunidad de hacerlo. No pudo ser. Pero dio lo mismo. Su faena de aliño encontró un triunfo de calidad y solvencia que puede ayudar a los leoneses a mirar de tú a tú a sus rivales.

En la próxima jornada el 25 de noviembre nada menos que el Kadetten al que reciben en el Palacio de Deportes. Otro examen a vida o muerte (deportivamente hablando) para los de Dani Gordo. Si sale como el pulso de este martes frente al Partizán sería maravilloso. Y es que el Ademar siempre tiene esas cosas. Nunca se le puede dar or muerto. Desde este martes está algo más vivo.

ABANCA ADEMAR

29

Saeid; Sanz (2), Linqvist (1), Benites (1), Miñambres (4), Wasiak (1 p), Gonzalo Pérez (9, 6 p). Siete inicial. También Álvaro Pérez (ps), Edu Fernández (1), Rodrigo Pérez (5), Zapico (-), A. Martín (-), Adrián Fernández (-), Sergio Sánchez (4), Rozada (1) y Saiz (-).

PARTIZÁN

22

Trnavac; Sotic (-), Ilie (1), Micic (1), Caba (3), Crnoglavac (9, 7 p) y Stankovic (-). Siete inicial. También Zoric (ps), Jevremovic (ps), Popovic (3), Ivanov (3), Jevtic (-), Ivanic (2), Nikolic (-).

Marcadores Parciales: 2-2, 4-4, 7-5, 9-5, 10-6, 10-8, 11-11 (descanso), 11-12, 14-14, 15-17, 21-19, 24-19, 26-20, 27-22, 29-22 (final). Árbitros: Andreas Daviknes Borge y Magnus Mur Nygren (Noruega). Excluyeron a Miñambres, Wasiak, Linqvist, Gonzalo y A. Martín por el Ademar; Caba, Ilie, Ivanov (2), Jevtic y roja directa a Micic por el Partizán.