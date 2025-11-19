La XV Copa Diputación pone nombre a sus reyes y reinas

La Copa Diputación 2025 bajó el telón a su 15ª edición. Lo hizo con el Trail peña del Asno en La Robla, colofón a un trofeo a lo largo de ocho meses (se iniciaba en marzo en La Virgen del Camino) ha tenido como protagonistas a 365 atletas y 19 equipos. Dieciséis pruebas de atletismo urbano, cinco de trail y media docena más de bicicleta de montaña (BTT) han definido un cuadro de honor que en el apartado individual ha tenido a seis triunfadores y en el colectivo a tres clubes.

En el primero de los apartados, el de las carreras urbanas, Verónica Robla ocupa el peldaño más destacado del podio con 8.015 puntos seguida de Marta García con 8.007 (ambas son las únicas en superar la barrera del ‘ochomil’) mientras que la tercera posición la ocupa Marina Guerra con 7993. El top-5 lo completa Isabel García (7.987) y Susana Sarmiento (7.974).

Por lo que respecta a la categoría masculina, Juan Ojanguren, único en contabilizar más de 8.000 puntos (diez más) se convierte en el nuevo campeón de la Copa en un cuadro de honor que completan en sus tres primeros puestos Samuel Villazán y Gustavo Silván. A las puertas de las medallas se quedaron Roberto Gavela (7.982) y Juan José García (7.978).

Por lo que respecta al trail con cinco carreras, María Jesús de Vega logra el trofeo de campeona empatada a puntos (3.004) con Dovile Eibutyte mientras que Pilar Álvarez, con cinco menos, logra la tercera plaza. Elena de la Vega (2.995) y Nary Ly (2.990) cierran el top-5. En la categoría masculina también como en la femenina con el mismo puntaje, 3.004, Sergio García se lleva los mayores honores, y el oro. Con 11 puntos respecto al segundo, Joaquín José Sousa, y 12 respecto al cepedano Salvador Calvo, tercero. Juan José García (2.991) y Marcos Pujol (2.990) finalizaron en los siguientes lugares de privilegio.

Del atletismo a la bicicleta, en BTT también repartió la Copa Diputación de León sus puestos de honor. En la categoría femenina con Pilar Álvarez (3.004 puntos) ocupando el peldaño más alto. A continuación María Fernández (2.000) y Jennifer Guerrero (1.990). El resto no puntuaron.

Pablo Fernández, por su parte, fue el mejor en la competición masculina con 3.004 puntos y tres de ventaja respecto a Pelayo Castelo y Alejandro Gil, segundo y tercero respectivamente. Sergio Alonso (2.993) y Hugo Rodríguez (2.991) completan los cinco primeros peldaños de la clasificación general.

LOS MEJORES EQUIPOS

Por lo que respecta a la clasificación por equipos, en atletismo modalidad urbano el Club Atletismo León cierra la Copa Diputación en el peldaño más alto del cuadro de honor con 441 puntos. Segundo a diez es La Despensa de Fer y tercero a 22 el Astorga Running. Nunca Correrás Solo y CD Páramo Runners con 377 y 374 completa el top-5. En trail el mayor honor y consiguiente medalla de oro tiene como protagonistas a los integrantes del Carinn Trail (145). Con un punto menos se apuntan la plata La Despensa de Fer y a cinco de los ganadores el bronce Astorga Running. Club Atletismo León (134) y Recreo Running (128) son cuarto y quinto respectivamente.

Y en BTT Salvadores-Atecal Bike Team han sido los más regulares con 150 puntos por los 143 de Astorga Running y los 140 del Club Atletismo León. El Club Ciclista Treitoiro contabilizó 132 y el North Bike La Bañeza 107.

La entrega de trofeos y reconocimientos de la Copa Diputación de Carreras Populares 2025 tiene este año como escenario la localidad de Santa María del Páramo. El 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cívico Magdalena Segurado.