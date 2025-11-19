Dani Gordo: «El equipo ha cumplido con el objetivo, pero queremos más"

Dani Gordo, entrenador del Abanca Ademar, hizo un balance del triunfo leonés el martes frente al Partizán en la Liga Europea destacando que el equipo «ha cumplido el objetivo que se había marcado en la competición, mejorar los resultados del año pasado, pero queremos más", recalcó. Los leoneses, tras su triunfo ante el líder de la liga serbia, que iguala la desventaja de la pasada semana ante el mismo rival (25-18), dependerá de sí mismo para lograr una de las dos primeras plazas del grupo H de la Liga Europa, aunque tendrá que ganar la próxima semana, de nuevo en León, al Kadetten y, hacer lo propio, en la última jornada en Croacia ante el RK Nexe.

"Iremos a por todas en ambos partidos y estoy muy orgulloso de la participación del equipo", comentó Gordo, un día después de que el club leonés anunciara que no continuará al frente del equipo la próxima temporada.

Gordo quiso poner en valor la actuación de sus jugadores que fueron, dijo, «un equipazo aunque fuera compitiendo con niños, como que un júnior de primer año (Sergio Sánchez) haya sido capaz de levantar al público en los últimos diez minutos y con este equipo da gusto trabajar y solo es cuestión de tiempo que vaya a más, aunque a veces tengan alguna mala tarde, porque no son máquinas».

Sobre la diferencia del partido en cancha leonesa al de hace una semana en Belgrado, el técnico se refirió al «mayor acierto de cara a portería, porque allí se hizo un buen partido, pero su portero tuvo una tarde gloriosa", al tiempo que recalcó el gran trabajo defensivo de su equipo.