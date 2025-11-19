Villadangos del Páramo decidirá al campeón de Castilla y León 2025

La temporada de rallyes se acerca a su fin y ya son pocos los eventos de motor que restan en este 2025 en la provincia de León. Uno de ellos será el 6º Rallysprint de Tierra de Villadangos del Páramo, fechado para el 13 de diciembre. La prueba organizada por la Escudería ATK Motorsport no solo cerrará la temporada de rallyes, sino que también decidirá quién se lleva el título de tierra en 2025.

Jorge García, campeón de España en Grupo N en 2008, llega a Villadangos como el mejor posicionado con un total de 157,5 puntos. El piloto de la Escudería El Bierzo Racing se las tendrá que ver con Javier Rodríguez y su BMW, del que le separan 15 puntos; con Víctor Peña, ganador de los dos últimos rallysprint con 20 puntos de diferencia; y con Javier Gutiérrez, que llega a esta última cita del año con 27,5 puntos de diferencia con el líder. Y el ganador del rallye sumará 45 puntos.

Una lucha a cuatro que se librará en un recorrido renovado, debido a las obras de ampliación del Polígono Industrial, y que contará con la participación del equipo Desguaces Tino Racing.

La formación gallega, capitaneada por Tino Iglesias, pondrá en competición cuatro unidades BMW que darán mucho que hablar.

Más que una quincena de equipos ha confirmado ya su asistencia al Rallysprint de Tierra de Villadangos del Páramo, aunque aún faltan más de dos semanas para el cierre de las inscripciones (8 de diciembre). Y todo para poner el broche de oro a un sobresaliente campeonato de Castilla y León.