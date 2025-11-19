No hay dos sin tres para la Cultural Leonesa lejos del Reino de León

La Cultural confía en mantener las buenas sensaciones que le han producido los últimos envites ligueros. Y espera hacerlo con un triunfo en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, un rival de cuidado que no está atravesando su mejor momento en la Liga.

Después de la importante y reconfortante victoria del pasado lunes en el Reino de León frente al Málaga, los leoneses transitan fuera de los puestos de descenso y con un resultado positivo en tierras andaluzas su horizonte podría incluso lucir con más fuerza.

Sería el tercer triunfo de la presente Liga lejos del Reino (ya ganó en Valladolid y Zaragoza) y con ello acercarse a final de año en una dinámica bastante mejor que la de los primeros envites ligueros.

Eso sí, la Cultural no lo va a tener fácil frente a un Cádiz que llega herido y que en los últimos cinco encuentros de la competición solo ha sido capaz de sumar tres puntos de los 15 posibles. Una situación que a pesar de haberle hecho ceder puestos en la tabla no le impide por ahora ocupar el último peldaño provisional de play off de ascenso. La derrota de la pasada jornada en Almería ha hecho daño en el ánimo de los gaditanos que buscarán que los leoneses paguen los platos rotos de esas últimas decepciones. Pero una cosa es desearlo y otra que pueda convertirse en realidad. La Cultural espera por su parte que su dinámica actual pueda mantenerse e incluso verse mejorada en un camino que en esos mismos cinco últimos encuentros de la competición contabiliza para ellos nueve puntos.

Más consistente en defensa la Cultural ha visto como su nueva situación es más proclive a poder mirar hacia arriba de la clasificación intentando escapar, o en este caso poner tierra de por medio, respecto al resto de equipos que están involucrados y amenazados por una situación en la tabla nada tranquilizadora.

El domingo a partir de las 16.15 horas tiene la oportunidad de reivindicarse de nuevo en un estadio en el que su propietario futbolístico, el Cádiz CF necesita como agua de mayo sumar de tres en tres para no caerse de la zona de play off de ascenso. Algo que ocurriría si no es capaz de superar a los leoneses.

A día de hoy el club andaluz es sexto con 21 puntos en su casillero con las mismas victorias precisamente que la Cultural, cinco, aunque con cuatro puntos de margen respecto a los leoneses (15º).

En una Liga tan competida e intensa cualquier punto ganado se convierte en un tesoro y los leoneses buscan esa regularidad que dan los resultados a favor. Más si estos se producen frente a rivales de alto empaque como es el caso del Cádiz CF. Y teniendo también en cuenta que lejos de casa los retos de sumar o ganar son más exigentes.