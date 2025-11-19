La Cultural se baja de la Copa España (76-74)

LOGROBASKET 76

Lawrence Obajo (6), Waly Niang (7), Borja Nicolás (2), Alec Jordan (16) e Iker Montero (24). También jugaron Sergi Serrato (-), Ángel Infante (4), Bird-Jelinek (3), Pape Sall (14) y Knowles (-).

CULTURAL 74

Majok Deng (10), Gregory McKay (11), Didac Cebolla (6), Owen (4) y Rodrigo Llamas (2). También jugaron Hayman (17), Pablo Orenga (4), Diego Bultó (6), Adriá Domínguez (10) y Van der Heijden (4).

Marcadores parciales: 19-18, 39-42 (descanso), 52-57 y 76-74 (final). Árbitros: Marcos Martínez Prada, Carlos Gallego Rodríguez y Manuel Berbería Oria. Sin eliminados por faltas personales. Incidencias: Polideportivo Lobete. Cerca de 1.500 espectadores en las gradas. Eliminatoria de los octavos de final de la Copa de España disputados a partido único.

La Cultural se despidió en Logroño de la Copa España (76-74) en un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos instantes y en el que los tiros libres fueron Tras ir ganando al descanso y al término del tercer cuarto, los leoneses se vieron remontados ante un Logrobasket liderado por un Montero que fue el mejor del encuentro con 24 puntos y 27 de valoración. Gran parte de la victoria fue gracias a la actuación estelar del jugador local. Por parte de la Cultural, el mejor del partido fue Hayman con 17 puntos y 16 de valoración.

La Cultural visitaba el pabellón Lobete tras ganar al Gandía 83-81 y clasificarse para los octavos de final de la Copa de España. Un encuentro muy igualado que se resolvió en los últimos instantes del choque. Se enfrentó a uno de los mejores equipos de la categoría. El conjunto valenciano está situado primero en el grupo Este de la Segunda FEB. En cambio, en esta ronda se enfrentaría al Logrobasket, un conjunto su mismo grupo, pero que estaba en puestos de descenso. Sin embargo, jugarían fuera de casa y no tendrían el apoyo total de sus aficionados.

El arranque del partido sería muy igualado. Ningún equipo se conseguía distanciar en el marcador y la puntuación era bastante pareja. A lo largo del primer cuarto, se irían intercambiando canastas. Lo más destacado por parte de la Cultural Leonesa fue un triple de Deng y dos muy buenas canastas de las aerolíneas McKay y Hayman. Con el término de los diez minutos del cuarto, el resultado era de 19-18, favorable al Logroño.

En el segundo cuarto, las cosas iban a seguir muy parecidas. La igualdad en pista era la protagonista y ningún conjunto conseguía poner tierra de por medio. Durante los minutos 16 y 18, la Cultural se distanció de su rival.

Llegando a tener una ventaja de hasta ocho puntos: 28-37. Sin embargo, en los dos minutos finales del cuarto, el Logroño consiguió recortar terreno. Los locales habían conseguido un parcial de 11-5 en menos de dos minutos. Al descanso, el resultado era de 39-42.

Tras la reanudación, se mantenía la ventaja de los tres puntos. Incluso, el conjunto leonés la aumentaba un poco: llegando a tener seis de distancia respecto al Logroño. No obstante, el conjunto local se pondría manos a la obra y empezaría a recortar esta pequeña desventaja. Llegando a situarse a tan solo dos puntos: 52-54. Los de Luis Castillo conseguirían anotar un triple en los instantes finales y se acabaría el cuarto con un resultado de 52-57. Cinco puntos de tierra de por medio para encarar un último cuarto de muchos nervios.

En el cuarto y último, los nervios estaban a flor de piel. Ambos conjuntos se jugaban un pase a los cuartos de final de la Copa de España. En los primeros minutos, el Logroño consiguió igualar el marcador 57-57. Tan solo había pasado un minuto. El encuentro se había igualado todavía más.

A falta de 1:23, el resultado era de 70-70: más emoción imposible. Se adelantaban los locales con dos lanzamientos de dos y la Cultural reaccionaba con la anotación de dos tiros libres. Ambos encestaban dos puntos más: 76-74.

Restaban cuatro segundos para la finalización del encuentro, pero a pesar de pedir un tiempo muerto para la última jugada, los leoneses no pudieron remontar. El Logrobasket pasaba a cuartos y la Cultural se despedía de la competición, tras hacer una buena actuación.