España sub-15 convoca al jugador del Leonés Daniel Gómez

El jugador cadete del Colegio Leonés, Daniel Gómez, ha sido convocado por la Selección Española de Baloncesto sub-15 para la concentración que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre en Madrid.

Daniel Gómez llegó al Colegio Leonés a sus 12 años de edad siendo preinfantil, ya es un fijo en las llamadas del combinado nacional, siendo esta su tercera convocatoria.

Dani actualmente juega con el cadete A del Colegio Leonés, entrenado por Rafa Gil, quien también acude a las concentraciones de verano como entrenador de la selección española. Su equipo va líder de la clasificación, invicto hasta el momento con 6 victorias y 0 derrotas, promediando 20 puntos por partido.