España se abona a la épica en la Davis

Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez durante el partido ante Tomas Machac y Jakub Mensik, de República Checa, este jueves en Bolonia. EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI.

Bolonia (Italia), 20 nov (EFE).- David Ferrer, capitán de la selección española en la Copa Davis, celebró este jueves la remontada ante República Checa, que le clasificó para semifinales, y aseguró que los suyos siguen "soñando y luchando" en Bolonia en busca del título.

"Para nosotros estar aquí es un regalo. Estuvimos a un bola de partido en Marbella de quedarnos fuera. Pedro (Martínez) fue en un héroe y ahora es un jugador de Davis. Era una eliminatoria complicada. Pablo (Carreño) compitió, Mensik mereció ganar. Jaume (Munar) sacó muy bien. Fue una de sus mejores actuaciones del curso. Y en mi opinión tengo los mejores jugadores de dobles" resumió Ferrer, contento tras la remontada.

"Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora a descansar y disfrutar, que ha sido un día intenso. A preparar las semifinales", añadió.

A la derrota inicial de Pablo Carreño le siguieron dos victorias para remontar. La de Jaume Munar ante Jori Lehecka y la de Granollers y Martinez en dobles, ambas en dos sets.

"Estaba nervioso cuando el partido estaba igualado. Muy emocionado por mis jugadores. Han competido en individuales y han ganado en dobles. Contento con el pase y muy orgulloso", comentó.

Ferrer no quiso ser protagonista de la remontada, la segunda consecutiva de España tras la lograda en clasificatorios ante Dinamarca.

"Todo el porcentaje se lo doy a ellos porque son los buenos y los que compiten. No deja de ser una ayuda extra la mía y del equipo. Ferrer está bien como capitán, pero si hubiera estado otro también hubieran ganado porque son buenos. El ambiente es bueno para creer. Con Marcel tenemos una subida de nivel al equipo. Si hubiera estado Carlos hubiéramos tenido otra. Pero hay que seguir luchando", destacó.

"No pienso en más allá. Estamos en semifinales y me lo paso bien. Pasamos momentos complicados como el de Rafa pero no me cambia la vida ganar o perder. Al día siguiente haré lo mismo. Me siento orgulloso y feliz de que vivan algo que yo ya viví", añadió el campeón de la Davis en tres ocasiones.

El capitán destacó también la figura de Marc López en el banquillo español.

"Marc se incorporó contra Dinamarca y para mí es importantísimo a la hora de tomar decisiones. Mejor tener cuatro ojos que dos. Los jugadores le conocen, crea muy bien ambiente. Feliz de tenerle. Es otro capitán. La diferencia es que yo estoy en la silla", comentó.

España espera rival en semis, que saldrá del duelo entre Alemania y Argentina: "Veré la eliminatoria pero desde televisión, estoy cansado después de tres partidos...", apuntó entre risas.