El Real Madrid tiene un serio problema en defensa para visitar al Elche

El Real Madrid vuelve al trabajo después de un parón por los partidos de selecciones en el que sus jugadores y cuerpo técnico han tenido tiempo para poder lamerse las heridas que habían dejado los dos últimos pinchazos consecutivos ante el Liverpool y el Rayo, en el que los blancos ni vieron portería. Xabi Alonso tiene deberes para buscar una reacción rápida con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones del clásico para un líder que se encuentra bajo en defensas y con un calendario por delante que apenas perdona traspiés.

El habitual 'virus Fifa' ha afectado al Real Madrid y ha vuelto a hacer estragos. En el Martínez Valero, Alonso no podrá contar de forma segura con Militao, ausente por dos semanas mínimo.