La Bañeza presume de deportistas

Laura Gallego y Javier Carrera presentaron el cartel de la XXI Gala del Deporte de La Bañeza.DL

La Bañeza honrará el próximo 28 de noviembre a sus deportistas más destacados del año. Lo hará en una Gala del Deporte que cumple su 21ª edición y que tendrá un papel destacado entre tantos protagonistas relevantes a la portera internacional Alba Fuertes, premiada este curso como la Mejor Deportistas Absoluta.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogía este jueves la votación por parte de los medios de comunicación de los galardonados, así como la presentación oficial de esta celebración que acogerá el Polideportivo Municipal de la localidad a las 20.00 horas del día 28.

Estuvieron presentes tanto el alcalde de la ciudad, Javier Carrera, como la concejal de Deportes, Laura Gallego y el técnico municipal, César Fuertes.

El alcalde, Javier Carrera, destacó que esta gala refleja el orgullo que la ciudad siente por su deporte, con más de 2.000 personas involucradas en diversas disciplinas. «La Bañeza se encuentra cada año a un alto nivel, no solo en lo provincial, sino también en lo autonómico, nacional e internacional. El deporte es fundamental en la sociedad, en la educación de valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo», afirmó el regidor, invitando a la ciudadanía a participar en el acto.

Por su parte, Laura Gallego, concejala de Deportes, precisó sobre la designación de los premiados: «Ha habido dudas en la elección, lo que demuestra el alto nivel de nuestros deportistas», señaló. Además, tras la ceremonia se ofrecerá un pincho para celebrar a los galardonados e invitados, en una gala que contará con menciones especiales. Los premiados este año son:

Mejor Deportista Base (menor de 18 años): Yael Mantecón (CD SOS La Bañeza)

Dirigente más Destacado: Carlos Cartón (Escuela de Fútbol)

Técnico más Destacado: Jesús González (Atletismo)

Mejor Entidad Deportiva: Club Atlético Bañezano

Mejor Deportista Absoluto: Alba Fuertes (Fútbol)

Premio Toda una Vida dedicada al Deporte: José Antonio del Río (Kárate)

Mejor Entidad Colaboradora: Desguaces El Penosillo

Menciones Especiales: Club Gimnasia Rítmica y Abel Ramos (Moto Club Bañezano) Reconocimientos por disciplina: Fútbol Sala: Servando Castaño (La Bañeza F.S), Antonio García (Berarqui F.S), Baloncesto: Lucas Ferrero, Atletismo: Covadonga González (Atletismo 303), Fútbol Hierba: José Benito Martínez, Ciclismo: Raúl Prieto, Triatlón: Christian Villazala, Kárate: Rebeca Malo, David Domínguez Fernández (Kick Boxing), Salvamento y Socorrismo: Carlos Acedo, Piragüismo: José Julián Ríos, Motor: Vespinos 303, Gimnasia Rítmica: Celia Pérez, Ajedrez: Club de Ajedrez y Pesca: Rubén Santos Becerro.

