Fernando Estévez, entrenador de la Ponferradina: «Tenemos que seguir construyendo y para eso hay que sumar"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Seguir sumando. Es la consigna de la Deportiva. Su entrenador dio importancia a la solvencia defensiva del equipo y a los datos que le indican que su equipo llega al área contraria y crea peligro, especialmente en el duelo del pasado sábado contra el Lugo: «Tenemos que seguir sumando. A largo plazo es verdad que no vale ir sumando punto a punto, pero en el corto hay que seguir con solvencia defensiva, porque es la base para competir bien. También estamos generando ocasiones. En el último partido llevamos a cabo 14 llegadas al área por 7 del Lugo. Si quitamos lo subjetivo, fue un gran partido».

En una semana, en la que el debate ha estado centrado en el juego y la eficacia, el preparador no se ha escondido: «Tengo ganas de que la RFEF saque la plataforma para cotejar datos, porque el algodón no engaña. Hay que elegir el modo de llegar al último tercio en base a lo que tienes. A mí me gustaría tener a 3 Pedris, pero no los tengo. Tengo que hacer un equipo funcional y aproximarme a la versión que nos dé más rendimiento. Ahora tenemos que seguir construyendo y para eso hay que sumar y en campos importantes».