FÚTBOL | 1ª RFEF. En busca de otro resultado positivo

Fernando Estévez, entrenador de la Ponferradina: «Tenemos que seguir construyendo y para eso hay que sumar"

Fernando Estévez, este viernes en conferencia de prensa en El Toralín.

Fernando Estévez, este viernes en conferencia de prensa en El Toralín.SDP

Francisco Otero
Ponferrada

Seguir sumando. Es la consigna de la Deportiva. Su entrenador dio importancia a la solvencia defensiva del equipo y a los datos que le indican que su equipo llega al área contraria y crea peligro, especialmente en el duelo del pasado sábado contra el Lugo: «Tenemos que seguir sumando. A largo plazo es verdad que no vale ir sumando punto a punto, pero en el corto hay que seguir con solvencia defensiva, porque es la base para competir bien. También estamos generando ocasiones. En el último partido llevamos a cabo 14 llegadas al área por 7 del Lugo. Si quitamos lo subjetivo, fue un gran partido».

En una semana, en la que el debate ha estado centrado en el juego y la eficacia, el preparador no se ha escondido: «Tengo ganas de que la RFEF saque la plataforma para cotejar datos, porque el algodón no engaña. Hay que elegir el modo de llegar al último tercio en base a lo que tienes. A mí me gustaría tener a 3 Pedris, pero no los tengo. Tengo que hacer un equipo funcional y aproximarme a la versión que nos dé más rendimiento. Ahora tenemos que seguir construyendo y para eso hay que sumar y en campos importantes».

