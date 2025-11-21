El Barça prepara un fiestón ante el Athletic Club en el regreso al Camp Nou

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona vivirá este sábado un partido que lleva más de novecientos esperando (16.15 horas, en DAZN). Los culés regresan al Camp Nou para darse un baño de masas ante 45.000 aficionados que coparán todas las localidades disponibles y que podrán presenciar una fiesta en la que habrá actuaciones musicales, fuegos artificiales, un saque de honor especial y, sobre todo, un partido importante para los de Flick ante el Athletic. Prohibido aguar la fiesta para un equipo, el azulgrana, que recupera estadio, lesionados y espera también sensaciones. Y es que el Barça necesita volver a ser el del año pasado, y qué mejor manera de hacerlo que con el impulso que le puede dar el Camp Nou. Se abrirán puertas más de dos horas antes y se ha llevado a cabo un llamamiento para vestir de azulgrana, todo para crear una atmósfera que muy pocos jugadores del Barça actual han vivido. Esa conexión con la grada es muy importante para Flick. «Preferimos jugar en el Camp Nou. Cuando hicimos la sesión de entrenamiento las sensaciones fueron increíbles. Es un estadio de fútbol. Espero que nos dé esa ventaja por la cercanía de los aficionados. Es fantástico de ver y sentir", afirmó el técnico germano. Esa conexión es muy importante para un equipo que sigue buscando recuperar las mejores sensaciones. El Barça mejoró en Balaídos antes del parón gracias a un soberbio Lewandowski, autor de un 'hat-trick', pero sigue evidenciando problemas para sostener la presión adelantada y también para frenar las transiciones del equipo rival. «Nunca hay que tener dudas sobre qué queremos hacer, seguimos en la misma senda. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos y dar el mejor rendimiento", aclaró. Para ello, Flick tendrá que tirar de ingenio para completar un centro del campo en el que le faltan los dos motores. No estarán Pedri por lesión ni Frenkie de Jong por sanción. Son dos bajas que se unen a las de larga duración de Ter Stegen y Gavi y que condicionan un once en el que podría no estar tampoco Marcus Rashford por un proceso febril. Bajas que pueden pasar factura.