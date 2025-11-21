Astorga Running entrega a Cáritas el cheque del Cross de Santa Colomba de Somoza

Las oficinas de Cáritas Astorga acogieron el acto de entrega del cheque solidario por valor de 3.040 euros, recaudados durante la organización del Cross de Santa Colomba. El importe irá destinado a atender las necesidades surgidas en los pueblos de la zona tras los graves incendios del pasado verano.

En el acto estuvieron presentes, Agapito Arce, presidente del Club Astorga Running, Inmaculada del Peso, directora de Cáritas Astorga y miembros de su junta directiva, quienes agradecieron la solidaridad demostrada por participantes, voluntarios y vecinos. La iniciativa tomó forma a través de varias acciones desarrolladas durante el evento deportivo: la venta de una camiseta con el lema «Unidos cuidamos nuestra tierra», una marcha solidaria y la aportación de una parte de las inscripciones del propio Cross.

El Club Astorga Running expresó su satisfacción por haber alcanzado una cifra tan significativa y destacó que este esfuerzo colectivo demuestra la fuerza de la comunidad cuando se une por una causa justa. El club quiso agradecer especialmente la colaboración de la Asociación Montañas del Teleno, así como el apoyo del alcalde de Santa Colomba, José Miguel Nieto, cuyo Ayuntamiento acogió el desarrollo de la prueba.

La prueba contó este año con algo más de 600 corredores y andarines y tuvo como vencedores en la categoría absoluta de atletismo a Adrián Eronímedes Núñez y Estefanía García. Ambos lo hicieron en una carrera que sirvió también de reivindicación del mundo rural.

La jornada culminó con una gran fiesta en la Fundación Club 45, donde el concierto del grupo Cinco Notas y el ambiente extraordinario pusieron el broche de oro a un día recordado por su emoción, su fuerza y su espíritu solidario.

Una faceta esta última que tuvo ayer la foto oficial con la entrega del cheque por parte de los organizadores a Cáritas Astorga. Nada menos que 3.040 euros.