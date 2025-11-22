El Palacio de Exposiciones de León acoge la gran final de Pequeños Gigantes, que citará a 300 escolares.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá este sábado entre las 10.00 y las 20.00 horas la gran final internacional del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes, que contará con la participación de 300 escolares de 64 equipos, siete de ellos pertenecientes a centros educativos leoneses.
En la presente edición 40 niños y niñas leoneses representarán a la ciudad en este torneo en el que se citarán alrededor de 300 escolares. En concreto, de los 64 equipos participantes en esta edición figuran los colegios leoneses Luis Vives B, La Asunción, La Granja, Ponce de León, Bernardino Pérez, Leones Corredera y Campo Cruz.
Además, la competición contará con la participación de invitados internacionales, incluidos equipos de Noruega y Polonia, en colaboración con Norway Chess y también estará presente la gran maestra femenina Keti Tsatsalashvili.
El torneo, nacido en 2021 de la mano de la Fundación RMD, combina deporte, educación e inclusión y ha contado con la participación de más de 5.000 menores desde sus inicios, convirtiéndose en un "referente" del ajedrez escolar. Cada equipo está formado por entre cuatro y seis menores de entre seis y doce años, que se enfrentan en un sistema de liguilla hasta cuartos de final, semifinales y la gran final.
Las partidas tienen una duración de 20 minutos y la ronda final se juega en formato 'Armagedón', donde las piezas blancas deben ganar para triunfar, mientras que las negras se imponen en caso de empate. Así, Pequeños Gigantes promueve la competencia y los valores educativos y sociales.
