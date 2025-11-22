Partido de alta exigencia para la Ponferradina en Balaídos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Nuevo examen de alto nivel para la Deportiva. Le toca visitar al RC Celta Fortuna, un filial que se ha convertido en los últimos años en un grande de la categoría, con varias clasificaciones para el play off de ascenso y que tiene unas señas muy definidas en su juego, como la alta posesión, la generación de ocasiones, la presión y el sometimiento al rival. Se juega este domingo a las 12.00 horas en Balaídos. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Fernando Estévez no podrá contar para este partido ni con Fede San Emeterio ni con Vicente Esquerdo ni con Pau Ferrer. Recupera tras su paso por la selección a Vlad Kysil. La principal novedad podría estar en el sistema con la vuelta a los cinco zagueros. Esto implicaría la entrada de otro defensa, como podría ser Jorrín o Diego Moreno y la posible ausencia de Borja Valle como mediapunta. Andújar está apercibido de suspensión.

En el RC Celta Fortuna faltarán por sanción Hugo Burcio y Anxo Rodríguez. La duda está en si el equipo celeste jugará con cuatro defensas o lo hará con cinco como la semana pasada. El equipo celeste sólo ha perdido en casa con el Guadalajara 0-1 y empatado sin goles con el Ourense CF. Viene de caer 4-0 ante el Tenerife y de encajar 7 goles en las dos últimas jornadas.

Dirige el choque el santacrucero de 27 años Daniel Clemente Manrique (Comité Tinerfeño), que nunca ha pitado encuentros de la SDP. En la presente campaña ha arbitrado 4 encuentros de la categoría, saldados con 2 triunfos locales y 2 empates.

La Deportiva ha empatado 3 veces y ganado una en las 4 visitas a Balaídos en este siglo, que han sido 3 contra el filial y una contra el primer conjunto. Las 2 últimas visitas al 2º equipo celeste finalizaron en empate: 1-1 el pasado curso y 0-0 el anterior.

COLOQUIO

La SD Ponferradina y Ciuden organizan un coloquio sobre el deporte femenino para el lunes 24 a las 19.00 horas en La Térmica Cultural. La cita, con el título ‘El deporte femenino en El Bierzo, evolución y futuro’, contará con la participación de deportistas que aportarán diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de sus trayectorias en la comarca.

En las cuatro ocasiones en las que la Deportiva ha visitado Balaídos en este siglo ha sumado una victoria y tres igualadas