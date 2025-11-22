Ziganda: «Hay que ser solidarios, esforzados y rigurosos»

José Ángel Ziganda quiere que su equipo muestre como señas de identidad ser «solidario, esforzado y riguroso porque eso resultará beneficioso para sacar adelante los objetivos", afirma.

Después de recuperar la solvencia defensiva en el último encuentro ante el Málaga CF (1-0), destaca la importancia de «ser sólidos en este aspecto, porque no podemos ir a resultados de 3-2 ó 4-3 que no nos darían garantías", advierte.

El técnico navarro de la Cultural relativiza la falta de gol del Cádiz, al que considera un rival «muy serio y compacto, que no se rinde nunca y con golpes de calidad", manifiesta.

En la campaña 2014-2015, el Cádiz peleaba por escapar de Segunda B y se cruzó con el Bilbao Athletic del Cuco Ziganda por un puesto en Segunda División. El cuadro gaditano cayó en San Mamés por 2-0 y no pasó del empate (1-1) en Carranza, con lo que ascendieron los cachorros.