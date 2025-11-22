Un dirigente generoso que hizo mucho con poco

León despidió con cariño a Juan Díez Guisasola, el que fue el último presidente que tuvo la Cultural como club deportivo antes de su conversión en sociedad anónima. Fue allá por el mes de junio de 2001 cuando dejó el equipo en manos de Profutle, que se encargó de formalizar la conversión en SAD del club leonés. De todas las maneras, la familia Guisasola nunca se desvinculó del equipo de sus amores, la Cultural. En la Iglesia Parroquial de Nuestra Madre del Buen Consejo-Padres Agustinos se ofició la misa de funeral para despedir a un hombre al que bien se puede definir como generoso, según pudo contrastar su emocionada hija Bárbara de los mensajes de pésame recibidos por sus muchas amistades, casi familia en la mayoría de los casos, desde que se produjo el fallecimiento de Guisasola el día 9 de noviembre en Fuerteventura.

Bárbara homenajeó a su padre de la mejor manera que se puede hacer. A base de palabras de cariño, las que dio el propio Juan Díez Guisasola a su familia y a sus amistades. Su esposa Mercedes fue el mejor apoyo y la mejor cómplice para mantener a la familia unida ante viento y marea. En lo bueno y en lo malo que tiene esta vida. Además, sus otros dos hijos, uno de ellos ya no está, siguieron la doctrina que siempre acuñó su padre como forma de vida: 'Haz el bien y no mires a quién'.

En su despedida no faltaba nadie de los que le acompañaron en aquella Cultural que hizo mucho con poco. Tres fases de ascenso a Segunda División en cuatro temporadas al frente del club de sus amores. Sólo faltó subir, que se escapó con 12 puntos por aquel gol del leonés Santi Carpintero en la liguilla de ascenso con la que se estrenó el Nuevo Antonio Amilivia y actual Reino de León. Seguro que desde el cielo hace fuerza por su Cultu.