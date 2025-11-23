La Ponferradina cae ante el Celta Fortuna en Balaídos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Ponferrradina puso fin a a una trayectoria de seis encuentros consecutivos invicto tras perder en su visita al estadio Balaídos ante el Celta Fortuna por 2-0, en un partido donde los bercianos tuvieron las mejores ocasiones, pero los vigueses supieron aprovechar las suyas con los goles en la segunda parte de Óscar Marcos y Somuah.

El técnico visitante, Fer Estévez planteó este encuentro con el esquema táctico de 5-4-1, que dejó algunas novedades en el equipo titular. Ángel jugó en la portería, con una línea defensiva de cinco, con Diego Moreno, que volvió al lateral derecho, y Andoni López, que repitió en el carril izquierdo. En el eje de la zaga formaron Andújar, Ger Nóvoa y Boris. En el centro del campo, Frimpong entró en el once inicial en la posición de pivote, acompañando a Undabarrena en las tareas de distribución del juego. Borja Vázquez y Xemi jugaron por las bandas, y otra de las principales novedades en el cambio de demarcación de Borja Valle, que fue la referencia ofensiva del equipo para este choque.

Por parte del conjunto celeste, su entrenador, Fredi Álvarez, salió con el dibujo táctico de 4-4-2, con Coke Carrillo bajo palos. La línea de cuatro defensas estuvo compuesta por Gavián, en el lateral derecho, mientras que Khayat ocupó el carril izquierdo. En el centro de la zaga jugaron Meixús y Jaime Vázquez. En la medular, Antañón y Capdevila se encargaron de la dirección del juego, quedando las bandas para Hugo González y Angelito. El ataque lo formaron Marcos, que ocupó la mediapunta, y Álvaro Marín jugó como delantero centro.

La primera parte comenzó con un equipo vigués que tuvo más la posesión del balón en los compases iniciales del encuentro, aunque las salidas a la contra del equipo berciano inquietó a la zaga rival. La primera aproximación peligrosa del partido la creó el filial celeste a los 2 minutos con un disparo de Hugo González que detuvo con seguridad el meta Ángel. La réplica no tardó en llegar para los bercianos con un remate de Borja Vázquez que salió fuera rozando el poste en el 3. Los gallegos tuvieron otra opción para marcar a los 5 minutos con un testarazo de Angelito que se marchó alto. Pero la ovcasión más clara llegó para la Ponferradina a los 20 minutos en una rápida contra llevada por Borja Valle, que finalizó Frimpong, libre de marca, pero su disparo se marchó alto. Los de Fer Estévez tuvieron otro acercamiento peligroso al filo de la media hora de juego en un centro desde la banda izquierda al área, al que no llegaron por poco ni Xemi ni Borja Valle. La Ponfe, con Frimpong y Undabarrena, consiguieron dominar territorialmente a los gallegos en el tramo final de la primera parte, en la que tuvo alguna aproximación peligrosa con un centro de Borja Valle que tocó en el segundo palo Borja Vázquez, pero el portero Coke Carrillo estuvo atento y atrapó el esférico a los 41 minutos. Poco después, el propio Borja Vázquez volvió a generar peligro en un balón que controló, se internó en el área, pero su disparo salió demasiado cruzado. Al descanso, se llegó con empate sin goles, con una Ponferradina que fue de menos a más y que acabó dominando el partido, generando las mejores ocasiones de la primera parte,

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro arrancó con alternativas en el juego y con dos equipos buscando el área rival. El Celta Fortuna tuvo su primera ocasión de peligro con un disparo de Capdevila que se marchó desviado en el 50. La Deportiva respondió en una oportunidad inmejorable, en un mano a mano de Borja Vázquez con Coke Carrillo, pero el andaluz perdonó con un disparo flojo que detuvo el guardameta local. El conjunto berciano comenzó de nuevo a tener más el balón y a controlar el juego, generando mucho peligro. Frimpong tuvo en sus botas de nuevo el 0-1 en un latigazo desde la frontal del área, al que respondió con una gran estirada Coke Carrillo, que acabó desviando el balón a los 57 minutos.

Fer Estévez realizó su primer cambio en el 62, con clara vocación ofensiva, dejando en el banquillo a Diego Moreno y entró en su lugar el extremo Keita. A los 71 minutos la Ponferradina pidió la revisión del VAR, reclamando un codazo de Somuah dentro del área sobre Andújar, aunque el colegiado consideró que no hubo penalti y dejó seguir el juego. Sin embargo, el filial celeste se adelantó en el marcador a los 76 minutos tras un disparo desde fuera del área de Óscar Marcos, que entró pegado al poste.

Fer Estévez siguió con el carrusel de cambios para intentar darle la vuelta al partido, metiendo en el campo primero a Eneko y posteriormente hizo un triple recambios, dando entrada a Cortés, Álex Mula y Jorrín. Sin embargo, el Celta Fortuna, en una rápida contra, dejó prácticamente el partido sentenciado tras anotar el 2-0. Somuah le ganó la espalda a la zaga visitante y marcó de tiro cruzado en el minuto 89. El colegiado añadió ocho minutos de descuento, en el que la Ponferradina volvió a pedir el VAR por una mano de un jugador del Celta Fortuna, pero el árbitro lo desestimó al haber previamente una mano de Andújar. Al final, los bercianos se llevaron una derrota inmerecida ante un rival que sacó partido a sus ocasiones.