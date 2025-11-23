La Cultural Leonesa vuelve a ejercer de matagigantes

Puñetazo encima de la mesa de los dirigidos por Ziganda en el Nuevo Mirandilla (1-2). La Cultural Leonesa consiguió un triunfo de prestigio en su visita al estadio municipal Nuevo Mirandilla ante el Cádiz por 1-2, en un partido donde los gaditanos se adelantaron con un gol de Efe Aghama, pero Barzic y Manu Justo le dieron la vuelta al encuentro, todos los tantos anotados en la primera parte.

El técnico culturalista, Cuco Ziganda, decidió jugar con el habitual sistema táctico de 4-4-2, sin que hubiera muchas novedades respecto al último equipo que alineó la pasada jornada. Jugó con Edgar Badía en la portería, una linea de cuatro defensas con Calero en el lateral derecho e Hinojo ocupó el carril izquierda. La pareja de defensas centrales estuvo compuesta por Rodri Suárez y Barzic, que regresó de la convocatoria con la selección croata. Thiago Ojeda y Selu Diallo se encargaron de llevar la manija del equipo, dejando a Ribeiro, que repitió titularidad por el costado derecho, y Mboula jugó pegado a la banda izquierda. En la punta de ataque jugaron Luis Chacón, que jugó en la mediapunta, y Manu Justo como delantero centro.

El entrenador local, Gaizka Garitano, decidió sacar el dibujo táctico de 4-4-2. Formó con una defensa habitual compuesta por Iza Carcelén, en el lateral derecho, Kovacevic e Iker, como pareja de centrales, y Climent ocupó el lateral izquierdo. El doble pivote en la línea medular, compuesto por Ortuño y Diarra, y Tabatadze, jugó por la derecha y Efe Aghama, ocupó la banda izquierda. Suso jugó como mediapunta y García Pascual fue el ´9´ titular.

La puesta en escena del equipo leonés en el arranque de partido fue muy buena, teniendo más la posesión del balón y buscando con ambición la portería rival. Los culturalistas estuvieron a punto de sorprender en el primer minuto de juego en una indecisión entre el portero Aznar y la defensa, que se vio obligada a enviar el balón a córner. Los leoneses forzaron dos saques de esquina en unos primeros minutos, en los que los dos equipos lucharon por hacerse con el control del juego, sin que hubiera ningún dominador claro en el inicio de la primera parte. Sin embargo, los amarillos fueron los primeros en golpear y se adelantaron en el marcador a los 13 minutos en su primera llegada con peligro. Una gran acción individual de Suso, acabó con una buena combinación con Iza Carcelén, y el pase atrás de este, tras un rechace, lo empujó a la red Efe, colocando el 1-0. Este tanto adverso dejó tocado durante un instante a la Cultural y casi lo aprovecharon los gaditanos para aumentar su ventaja en un centro en parábola de Suso desde el costado derecho y el rechace lo enganchó Ortuño, pero su disparo salió rozando el poste a los 16 minutos. Sin embargo, el equipo culturalista volvió a reengancharse al encuentro y comenzó a merodear con peligro el área rival. Lucas Ribeiro estuvo a punto de marcar, pero su remate se marchó ligeramente desviado en el 17.

La Cultural Leonesa no tardó en firmar las tablas en el Nuevo Mirandilla en una magistral jugada de estrategia. En el saque de esquina, Mboula se la dejo de cabeza a Barzic, para que el croata estableciera el empate a los 20 minutos. La afición gaditana pitó a su equipo, debido al dominio territorial ejercido por el bloque culturalista, que avisó de nuevo con un gol anulado por falta previa a Ortuño cuando se llegó a la media hora de juego. Las ocasiones visitantes se sucedieron en la portería defendida por Aznar. Mboula, en una buena combinación con Ribeiro, lanzo un fuerte disparo, que sacó como pudo el meta local a los 33 minutos. El mejor juego de la Cultural Leonesa se vio recompensado con el 1-2, dándole la vuelta al partido. Un centro milimétrico de Ribeiro a la posición de Manu Justo, la resolvió el ´9´ culturalista con un certero remate que se alojó en el fondo de la red en el minuto 37. Al entrenador local, no le gustó lo que estaba viendo sobre el campo e hizo un doble cambio antes del descanso, dando entrada a Moussa y Ocampo, que suplieron a Tabatadze y Diarra. Los gaditanos retomaron el dominio en el tramo final de la primera parte, pero al descanso se llegó con ventaja visitante por 1-2.

Tras la reanudación, Garitano hizo un tercer cambio, metiendo a Roger Martí y dejando en el banquillo a su goleador, Efe, para intentar darle la vuelta al partido. Los amarillos tuvieron la oportunidad de igualar la contienda por un penalti señalado a su favor por derribo al recién entrado Roger Martí, al que llevó por delante Rodri Suárez, pero el meta visitante Édgar Badía le adivinó el lanzamiento a Suso a los 51 minutos. Ziganda movió ficha dando entrada a Tresaco y Yayo por Ribeiro y Mboula. La Cultural Leonesa estuvo a punto de hacer el 1-3 en un gran remate de Luis Chacón, que desvió en gran intervención Aznar en el 65. Los porteros se convirtieron en protagonistas porque esta vez Édgar Badía evitó el empate al hacer un paradón ante el remate de Roger Martí en el 68. Luis Chacón pudo sentenciar el partido en un disparo suyo que se marchó demasiado cruzado ante la salida de Aznar en el 72.

La Cultural Leonesa estaba dejando escapar vivo al conjunto gaditano, perdonando una nueva gran ocasión con un remate al palo de Tresaco y el posterior rechace lo envió por encima del larguero Chacón. El Cádiz pudo empatar el partido a los 87 minutos, pero se encontró con otra parada del omnipresente Édgar Badía. La Cultural Leonesa llegó al final del partido con una importante victoria a domicilio ante el Cádiz por 1-2. Ya son 20 puntos en el casillero culturalista, con 15 jornadas ya cumplidas. La permanencia, tres puntos más cerca.