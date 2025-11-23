El Atlético Bembibre se arrodilla ante La Virgen en el derbi

Publicado por Redacción Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Ivanildo(cap), Fatah (Mendoza, min 84), Santín (Álex Lorenzo, min 64), Arnau, Arias, José Manuel (Yeremi, min 84), Jorge, Pelayo (Álex González, min 68), Motta, Gómez y Valentín.

LA VIRGEN 3

Dani, Varillas, Ariel, Visa, Trust, Abel (Lescun, min 73), Alberto (Óscar, min 83), Basalo, Lucas, Oliver (Vallejo, min 77) y Miguel Ángel.

Goles: 0-1, min 63: Miguel Ángel; 1-1, min 64: Valentín; 1-2, min 80: Lescun. Árbitro: Agustín Calderón Refoyo. Incidencias: Jesús Esteban Rodríguez, ante unos 300 espectadores.

El Atlético Bembibre perdió 1-2 en el derbi provincial que lo enfrentó ante La Virgen del Camino. Un partido pasado por agua y que protagonizó varias situaciones peligrosas para los porteros. El bagaje en la primera mitad fue equilibrado si bien las oportunidades más diáfanas fueron visitantes.En el minuto veintisiete, una secuencia de oportunidades y fallos y mala suerte evitaron que el esférico entrase en la meta local. Tras el paso por vestuarios la tónica del encuentro se mantuvo. En una jugada tras pérdida de balón de los locales, la aprovechó Miguel Ángel para marcar de cabeza un centro desde la izquierda y poniendo al equipo virginiano 0-1 por delante en el marcador.

En el tramo final, una indecisa defensa local deja solo a Lescun ante Ivanildo al que supera marcando el 1-2 definitivo. Triunfo de los visitantes.