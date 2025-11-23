Italia gana la Copa Davis por tercer año consecutivo

El italiano Flavio Cobolli celebra un punto ante el español Jaume Munar durnate el segundo partido de la final de la Copa Davis disputada en el Fiere Exhibition Centre de Bolonia, Italia. EFE/EPA/SERENA CAMPANINI.

Roma, 23 nov (EFE).- La selección italiana de tenis se coronó campeona de la Copa Davis 2025 después de la remontada de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5) que decantó la eliminatoria ante España (2-0).

Italia se proclamó dominadora del tenis mundial por tercera vez consecutiva y cuarta en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores bazas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.