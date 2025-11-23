Blanca Fernández se cuelga la plata y Roberto Aláiz el bronce en el Nacional

Blanca Fernández y Roberto Aláiz sellaron con la medalla de plata y bronce su presencia en el Nacional de clubes de cross. Ambos fueron decisivos para que sus equipos, el Playas de Castellón y el Cárnicas Serrano lograran hacerse un sitio en el cuadro de honor de la prueba.

En la categoría femenina Blanca Fernández cruzaba la meta en el Cross de Atapuerca que decidía el podio del Campeonato de España en el puesto 20 de las atletas que iban a puntuar. La tercera de su equipo, el Playas de Castellón, que al final se colgaba la plata solo superado por el Bilbao Atletismo. La segunda posición también tiene un premio añadido para el club en el que corre la pupila de Villacorta, la presencia en el Europeo.

En la categoría masculina Roberto Aláiz, con el 12ª puesto entre los atletas que puntuaban, era decisivo en el segundo puesto del Cárnicas Serrano. Celada era cuarto con su club, el Bikila. La Bañeza finalizaba en el puesto 28.