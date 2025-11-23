Un mal Real Madrid evita el k.o. absoluto pero se deja otros dos puntos

Los jugadores del Real Madrid tras el gol del Elche durante el partido de la jornada 13 de LaLiga entre el Elche CF y el Real Madrid, este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE/Manuel Bruque.

Madrid, 23 nov (EFE).- El polaco Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, marcó el primer tanto en la vuelta al Spotify Camp Nou y abrió la clara victoria ante el Athletic Club, con lo que recorta a cinco la ventaja de Kylian Mbappé, que sigue como líder destacado de la clasificación de goleadores de LaLiga EA Sports.

Lewandowski acumula ya ocho tantos, por los trece que tiene Mbappé, un partido más con la pólvora mojada en el segundo empate seguido del Real Madrid, esta vez en el Martínez Valero ante el Elche.

El también barcelonista Ferran Torres consiguió un doblete y alcanza, con siete goles, al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

-- Clasificación 13ª jornada:

- Con 13 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ferran Torres (Barcelona).

- Con 6 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal).

- Con 5 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad)

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) y Fermín (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André da Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN), Moleiro y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Vanat (UKR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals (Betis); Ferran Jutglá, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Ounahi (MAR) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Gonçalo Guedes (POR) y Barrenetxea (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña y Oluwaseyi (CAN) (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO) y Valentín Gómez (ARG) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz y Bretones (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG) y Huijsen (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola, Gorrotxategi y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Ayoze Pérez y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid).