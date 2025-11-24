El relevo mixto del Sprint León logra la plata en el Nacional de cross.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos) acogió una nueva edición del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, organizado por la Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Diputación de Burgos y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La prueba, que reunió a miles de corredores de todo el país, volvió a convertir Atapuerca en un escenario de referencia para el cross nacional. Entre ellos, una quincena de deportistas del Universidad de León Sprint Atletismo se desplazaron para competir en las diferentes pruebas. Sin duda, el resultado más destacado ha sido la medalla de plata lograda por el relevo mixto, que volvió a demostrar su enorme potencial.

En esta modalidad, cada componente del equipo recorre aproximadamente 1.500 metros, entregando una pulsera al siguiente relevista hasta completar un total de 6.000 metros. El relevo del club, formado por Miren Martín, Guzmán Caballero, Lucía Juan y Ryan Barcala, firmó una actuación sobresaliente, dominando la primera posición durante las tres primeras postas y cruzando finalmente la meta en segunda posición, lo que les otorgó una brillante medalla de plata, mejorando el bronce conseguido la pasada temporada.

El equipo completó el recorrido en 18:10, quedándose tan solo a cuatro segundos del oro, que fue para el Facsa–Playas de Castellón. El tercer puesto lo ocupó Metaesport Riba-Roja Turia. Con esta segunda posición, el relevo mixto consigue además el billete para participar en la Copa de Europa de Campo a Través por Clubes, que se celebrará próximamente.