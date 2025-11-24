El Ademar León necesita un triunfo ante el Kadetten para seguir con vida en Europa

Un triunfo para seguir con vida. Esa es la única cuenta que le vale al Abanca Ademar este martes —20.45 horas Palacio de Deportes, en La 8 León— para que sus opciones remotas de meterse en la siguiente fase de la Liga Europea de Balonmano continúen intactas. Los leoneses reciben al Kadetten suizo, que ahora mismo ocupa la segunda posición del grupo con cuatro puntos por los tres de los de Dani Gordo. Después de imponerse al Partizán hace justo una semana, el reto pasa por dar de nuevo la sorpresa y jugarse el todo por el todo en la sexta y última jornada frente a Nexe.

No llegan los ademaristas en su mejor momento deportivo a la cita de esta tarde después del 'gatillazo' que pegaron el pasado fin de semana en la pista del Guadalajara —colista de Asobal—, ni tampoco por los últimos resultados ligueros con derrotas ante Huesca y Barcelona. Pero este 'Euroademar' suele resetearse bien cuando afronta la Liga Europea y, aunque es colista, ha dado la talla en la mayoría de sus duelos directos.

Ademar tendrá enfrente al líder invicto de la liga suiza, con catorce victorias en otros tantos encuentros, mientras que en el primer duelo ante los leoneses se impuso por 30-22, pese a que en la primera parte se mantuvo cierta igualdad en el marcador. En sus filas está Juan Castro, que casi con toda seguridad volverá a vestir los colores de la elástica marista a partir de la próxima temporada. Un bloque sólido el del Kadetten que exige un plus enorme a nivel físico y que castiga el más mínimo error del rival.

El gran referente

Castro asegura que «siempre que vuelvo a León, a mi casa, es especial, aunque en esta ocasión tenga un matiz diferente por ser en competición europea", señala a efe el central de 35 años que es una de las piezas fundamentales en el equipo helvético con el que ya se enfrentó en el duelo en Suiza. A pesar de enfrentarse al equipo de su tierra, al que probablemente vuelva el próximo verano —sin que aún haya confirmación oficial-, tiene claro que afrontará el choque como en anteriores ocasiones «con el máximo de profesionalidad, buscando la victoria con mi actual equipo, independientemente de si ello supone que Ademar se quede sin opciones europeas", afirma.

La cita es fundamental para ambos equipos que aspiran a una de las dos primeras plazas del grupo H, después de que el Kadetten complicara sus posibilidades tras caer en casa ante el RK Nexe croata, precisamente al que había vencido a domicilio y que ahora encabeza el grupo. "Tuvimos el partido controlado y no supimos rematarlo", apunta Castro que destaca la «igualdad» del grupo que, piensa, «podría decidir las dos plazas y las posiciones en la última jornada».

El Ademar espera contar con la presencia de bastante público en las gradas del Palacio este martes. Algo que no está sucediendo en general en los compromisos europeos a pesar de que esta temporada se eliminó el bono extra —sí hubo, eso sí, aumento de precios de los carnés después de numerosos años congelados-.

El esfuerzo del equipo leonés por mantenerse vivo en Europa —y sobre todo por dar la talla— le está pasando factura en la Liga, como ya ocurriera el curso anterior. Plantilla joven, pocos recursos ofensivos e irregularidad de muchos de sus jugadores en semanas de dos y tres partidos.

Ademar tendrá enfrente al líder invicto de la liga suiza, con catorce victorias en otros tantos encuentros