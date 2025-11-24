TENIS. Segundos en el 'Creciendo en valores'
Medalla de plata para el Innova Sport Astorga en el Nacional
El pasado 22 de noviembre los pequeños tenistas de Innova, tras ganar la fase de Castilla y leon, Pedro, Jorge, César, Enol, Marco, Hernán, Pelayo, Carolina, Martín, Marcos, Alberto, David, Diego, Leo, Alonso y Antonio, se desplazaron a la capital para disfrutar de un día de competición en equipo en el Club de la Raqueta.
Con los valores de disciplina, dedicación y perseverancia consiguieron llevarse el segundo puesto de los catorce equipos clasificados, solo por detrás del Club de Tenis Accura que consiguió llevarse la bandera a Sant Boi (Barcelona) por segundo año consecutivo. Un resultado que demuestra el gran esfuerzo y constancia de este equipo, que cada año consigue mejorar sus resultados. "Solo queda decir enhorabuena campeones como bien sabéis la disciplina y la dedicación son el camino hacia el éxito», señalan los responsables del club.
Sin duda continúan dando pasos de gigante en su formación y en este caso con un segundo puesto más que meritorio.