Medalla de plata para el Innova Sport Astorga en el Nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 22 de noviembre los pequeños tenistas de Innova, tras ganar la fase de Castilla y leon, Pedro, Jorge, César, Enol, Marco, Hernán, Pelayo, Carolina, Martín, Marcos, Alberto, David, Diego, Leo, Alonso y Antonio, se desplazaron a la capital para disfrutar de un día de competición en equipo en el Club de la Raqueta.

Con los valores de disciplina, dedicación y perseverancia consiguieron llevarse el segundo puesto de los catorce equipos clasificados, solo por detrás del Club de Tenis Accura que consiguió llevarse la bandera a Sant Boi (Barcelona) por segundo año consecutivo. Un resultado que demuestra el gran esfuerzo y constancia de este equipo, que cada año consigue mejorar sus resultados. "Solo queda decir enhorabuena campeones como bien sabéis la disciplina y la dedicación son el camino hacia el éxito», señalan los responsables del club.

Sin duda continúan dando pasos de gigante en su formación y en este caso con un segundo puesto más que meritorio.