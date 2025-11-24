Suplemento de 15 euros para el partido de Copa ante el Andorra

Los abonados de la Cultural tienen que pagar un suplemento de 15 euros para el cruce a partido único de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20.00 horas ante el Andorra en el Reino de León. Para los abonados infantiles el suplemento es de 5 euros. Los precios de las entradas para el público en general serán de 20 en los fondos, 25 en tribuna este y 30 en tribuna oeste.

La Cultural, tras ganar al Cádiz (1-2), encadena dos triunfos consecutivos por primera vez en esta Liga y remonta un marcador adverso, también en la primera ocasión esta temporada. Así lo destacaron Óscar Díez, Juan Simón y José Antonio Pérez en la tertulia digital ‘El VARDiario de León’, con la moderación de Ángel Fraguas.