El árbitro denuncia una presunta agresión del técnico del León CF

Este pasado fin de semana competitivo en el fútbol base leonés se registraron incidentes, en esta ocasión en el partido Casa de Asturias-León CF de Primera Provincial Infantil, con una supuesta agresión al árbitro que dirigía el encuentro.

La Guardia Civil ha iniciado la investigación de supuestos golpes físicos al colegiado del choque citado después de que el propio árbitro interpusiera una denuncia de haber recibido un cabezazo en su rostro, a la altura de la nariz, y después sufrir otro golpe, en esta ocasión con el puño del presunto agresor de nuevo en la cara, en el pómulo izquierdo, que presuntamente le propinó el entrenador del León CF. Así lo expone el colegiado en el acta, como ha podido comprobar Diario de León, una vez que se le ha informado de la presunta agresión cometida.

El árbitro presentó a la Guardia Civil el parte médico de las agresiones que denuncia, tras el partido de la jornada 8 de Primera Infantil Provincial, jugado el domingo en la Casa de Asturias, a partir de las 18.00 horas.