Alicia Mateos se impone en el exigente circuito de Colindres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alicia Mateos Vega logra la victoria en Colindres y firma una temporada perfecta en categoría de Escuelas de ciclismo. El Club Ciclista Emico–Erbi celebra así un nuevo éxito de su joven corredora Alicia Mateos Vega, que este fin de semana consiguió la victoria en la prueba de ciclocross de Colindres (Cantabria), consolidando así una temporada excepcional en la que ha logrado un pleno de resultados. La prueba volvió a demostrar la solidez y madurez competitiva de la campeona Alicia Mateos.